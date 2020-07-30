ООН: за половину случаев насилия над мигрантами ответственны правоохранители

Беженцы и мигранты, устремляющиеся из Восточной и Западной Африки в Европу, часто сталкиваются с насилием по..

[Венсан Кошетель, представитель УВКБ ООН]:

«В 47% случаев пострадавшие сообщили, что в насилии виновны правоохранители. В прошлом мы считали, что главная ответственность за насилие лежит на нелегальных перевозчиках и торговцах людьми. Да, они главные виновники насилия. Но виновны и люди, которые должны защищать».

Беженцы и мигранты, устремляющиеся из Восточной и Западной Африки в Европу, часто сталкиваются с насилием по пути к Средиземному морю. При этом почти в половине случаев виновны правоохранители. Об этом на пресс-конференции в Женеве заявили представители УВКБ ООН и правозащитники.

Согласно отчёту, тысячи беженцев сталкиваются с такими нарушениями прав человека, как пытки, принудительный труд, сексуальное насилие и даже убийство.

Так на этой неделе ливийские правоохранители застрелили трёх суданских мигрантов, пытавшихся сбежать из-под стражи. Их задержали, когда они вернулись к берегу после неудачной попытки пересечь Средиземное море.

[Брам Фраувс, сотрудник организации Mixed Migration Centre]:

«Думаю, нам не нужны ещё доказательства, чтобы увидеть, что Ливия – небезопасное место для людей, которых возвращают. Произошедший инцидент ещё раз ясно показал, что людей не следует возвращать в Ливию. Мы знаем, что многие после высадки окажутся в центрах задержания, столкнувшись со всеми видами насилия, о которых сказано в докладе».

По данным УВКБ ООН, 1750 человек погибли в 2018 и 19-м годах, пытаясь добраться до моря.

[Венсан Кошетель, представитель УВКБ ООН]:

«Опираясь на оценки в докладе, можно считать, что не менее 72 человек в месяц погибают на суше ещё до того, как достигнут Ливии, Марокко или Египта».

При этом в агентстве по делам беженцев считают, что погибающих на суше, возможно, намного больше. Мигранты сталкиваются с насилием не только в Ливии, но и в других странах.

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