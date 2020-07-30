ВТО создала комиссию для решения спора Японии и Южной Кореи
Всемирная торговая организация создаст комиссию судей, которая будет работать над решением торгового спора между Японией и..
Дата загрузки: 2020-07-30
В июле прошлого года Япония ввела ограничения на экспорт в Южную Корею трёх минералов, которые используются для создания микросхем и дисплеев. Тем самым она поставила под угрозу ведущую отрасль корейской экономики, а также мировые поставки технологий.
[Кацуро Нагаи, представитель Японии в ВТО]:
«Комиссия была создана по просьбе Южной Кореи. Мы будем продолжать следовать процедурам, установленным соглашением ВТО, в частности процедурам разрешения споров».
Жалобу в ВТО Южная Корея подала в сентябре 2019 года. Однако спустя два месяца отозвала её для проведения переговоров.
Как считают эксперты, Япония приостановила экспорт минералов из-за решения южнокорейского суда, принятого осенью 2018 года. Он постановил, чтобы японская компания Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатила компенсацию нескольким южнокорейским рабочим за принуждение их к труду во время Второй мировой войны.
Япония решение отвергла. Позже в 2019 году Сеул инициировал процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal в рамках дела о подневольном труде. Это, как предполагается, и стало причиной введения ограничений.
По мнению японской стороны, вопросы, связанные со Второй мировой, были давно согласованы во время нормализации отношений между странами в 1965 году.
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