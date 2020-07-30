ВТО создала комиссию для решения спора Японии и Южной Кореи

Всемирная торговая организация создаст комиссию судей, которая будет работать над решением торгового спора между Японией и..

Всемирная торговая организация создаст комиссию судей, которая будет работать над решением торгового спора между Японией и Южной Кореей. Таким образом она удовлетворила просьбу Сеула, который пожаловался в ВТО на дискриминационные действия Токио.

В июле прошлого года Япония ввела ограничения на экспорт в Южную Корею трёх минералов, которые используются для создания микросхем и дисплеев. Тем самым она поставила под угрозу ведущую отрасль корейской экономики, а также мировые поставки технологий.

[Кацуро Нагаи, представитель Японии в ВТО]:

«Комиссия была создана по просьбе Южной Кореи. Мы будем продолжать следовать процедурам, установленным соглашением ВТО, в частности процедурам разрешения споров».

Жалобу в ВТО Южная Корея подала в сентябре 2019 года. Однако спустя два месяца отозвала её для проведения переговоров.

Как считают эксперты, Япония приостановила экспорт минералов из-за решения южнокорейского суда, принятого осенью 2018 года. Он постановил, чтобы японская компания Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатила компенсацию нескольким южнокорейским рабочим за принуждение их к труду во время Второй мировой войны.

Япония решение отвергла. Позже в 2019 году Сеул инициировал процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal в рамках дела о подневольном труде. Это, как предполагается, и стало причиной введения ограничений.

По мнению японской стороны, вопросы, связанные со Второй мировой, были давно согласованы во время нормализации отношений между странами в 1965 году.

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