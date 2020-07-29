Китай отменил соглашения об экстрадиции между Гонконгом и Канадой, Великобританией и Австралией

Власти Китая объявили, что приостанавливают соглашения об экстрадиции между Гонконгом с одной стороны и Канадой, Великобританией..

Власти Китая объявили, что приостанавливают соглашения об экстрадиции между Гонконгом с одной стороны и Канадой, Великобританией и Австралией с другой. Ранее эти три государства также приостановили подобные соглашения с Гонконгом после того, как Пекин принял в регионе закон о нацбезопасности.

Недавно к западным странам присоединилась и Новая Зеландия. Министр иностранных дел страны Уинстон Питерс сказал, что его правительство больше не считает органы уголовного правосудия в Гонконге независимыми от Китая.

[Уинстон Питерс, министр иностранных дел Новой Зеландии]:

«В 1997 году Китай поддержал принцип «Одна страна – две системы». Однако очевидно, что этот закон уже не такой, каким был изначально, поэтому соглашения об экстрадиции не соответствуют. Если Китай начнёт уважать договорённости 1997 года, мы пересмотрим своё решение».

На своём веб-сайте Китайское посольство в Новой Зеландии назвало меры новозеландских властей нарушением международного законодательства и вмешательством во внутренние дела КНР.

Закон о национальной безопасности в Гонконге был принят вопреки недовольству жителей региона, а также международного сообщества. Он позволит коммунистическим властям Китая арестовывать в автономном регионе любого, кого обвинят в подрыве власти, терроризме или сепаратизме. При этом на материке такие обвинения часто используют для преследования неугодных коммунистическим властям.

Стоит отметить, что Китай – крупнейший торговый партнёр Новой Зеландии. Ежегодный товарооборот между странами превышает 21 миллиард долларов.

В последнее время отношения между Пекином и Веллингтоном ухудшились, поскольку Новая Зеландия поддержала присоединение Тайваня ко Всемирной организации здравоохранения.

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