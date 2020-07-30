В Австралии – рекордное суточное количество смертей от COVID-19
Суточное количество смертей от коронавируса в Австралии достигло рекордной для страны отметки. От COVID-19 скончалось 13..
Дата загрузки: 2020-07-30
[Дэниэл Эндрюс, премьер-министр штата Виктория]:
«Среди жителей штата Виктория выявлено 9998 случаев. 723 случая – новые».
Эпицентр вспышки – дома престарелых. На них приходится почти тысяча активных случаев. Болеет и персонал.
[Дэниэл Эндрюс, премьер-министр штата Виктория]:
«Активных случаев в домах престарелых — 913».
[Анджела, дочь постояльца дома престарелых]:
«Про них забыли, это очень грустно. Они три недели заперты в комнатах. Выпустите их оттуда, переведите в другое безопасное место, в больницу – пожалуйста, помогите».
Федеральное правительство направило 1400 военных и пять команд скорой помощи в Мельбурн, чтобы помочь справиться со вспышкой коронавируса в домах престарелых.
Австралии удалось быстро сдержать первую вспышку COVID-19, но вторая волна, начавшаяся в штате Виктория в пошлом месяце, заставила Мельбурн вернуть карантинные ограничения и привела к вспышкам в других регионах, включая Сидней.
Начиная с минувшего воскресенья, все жители штата Виктория, находясь вне дома, обязаны носить маски.
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