В Австралии – рекордное суточное количество смертей от COVID-19

Суточное количество смертей от коронавируса в Австралии достигло рекордной для страны отметки. От COVID-19 скончалось 13..

[Дэниэл Эндрюс, премьер-министр штата Виктория]:

«Среди жителей штата Виктория выявлено 9998 случаев. 723 случая – новые».

Суточное количество смертей от коронавируса в Австралии достигло рекордной для страны отметки. От COVID-19 скончалось 13 человек. Большинство умерших, а также новых случаев заражения – в штате Виктория.

Эпицентр вспышки – дома престарелых. На них приходится почти тысяча активных случаев. Болеет и персонал.

[Дэниэл Эндрюс, премьер-министр штата Виктория]:

«Активных случаев в домах престарелых — 913». [Анджела, дочь постояльца дома престарелых]:

«Про них забыли, это очень грустно. Они три недели заперты в комнатах. Выпустите их оттуда, переведите в другое безопасное место, в больницу – пожалуйста, помогите».

Федеральное правительство направило 1400 военных и пять команд скорой помощи в Мельбурн, чтобы помочь справиться со вспышкой коронавируса в домах престарелых.

Австралии удалось быстро сдержать первую вспышку COVID-19, но вторая волна, начавшаяся в штате Виктория в пошлом месяце, заставила Мельбурн вернуть карантинные ограничения и привела к вспышкам в других регионах, включая Сидней.

Начиная с минувшего воскресенья, все жители штата Виктория, находясь вне дома, обязаны носить маски.

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