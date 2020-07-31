Дональд Трамп предлагает отложить выборы, чтобы избежать голосования по почте

Президент США Дональд Трамп сказал, что не хочет отсрочки выборов, однако в обстановке пандемии провести их..

Президент США Дональд Трамп сказал, что не хочет отсрочки выборов, однако в обстановке пандемии провести их без нарушений будет почти невозможно.

В ноябре в стране должны выбрать президента. Из-за эпидемии планируется отправлять десятки миллионов бюллетеней для голосования почтой, чтобы избежать больших скоплений людей.

В связи с этим недавно Дональд Трамп предложил отложить выборы.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Я не хочу отсрочки. Я хочу провести выборы. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом выяснить, что все бюллетени пропали и выборы оказались несостоятельными. Но произойдёт именно это».

Чтобы отодвинуть дату выборов, нужно, чтобы за это проголосовали обе палаты Конгресса. Пойдёт ли на это нижняя палата, находящаяся под контролем демократов, пока неизвестно.

На улицах Вашингтона мнения прохожих разделились.

[жительница Вашингтона]:

«Думаю, хуже заставлять людей ждать, чем провести выборы сейчас». [жительница штата Виргиния]:

«Выборы – это важная гражданская обязанность. Я военный ветеран, вся моя семья – военные ветераны. Очень важно выполнить свою гражданскую обязанность. Не представляю, как можно это сделать на листке бумаги. Важно прийти лично. При этом, если действительно есть опасение за здоровье американцев, то тогда нужно отложить голосование, чтобы потом все пришли лично».

Голосование в США намечено на 3 ноября.

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