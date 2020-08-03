Древние украшения рассказывают о жителях Помпеев

Древнеримский город Помпеи, который в столетиями был погребён под пеплом Везумия, раскрывает секреты своих горожан. На..

Древнеримский город Помпеи, который в столетиями был погребён под пеплом Везумия, раскрывает секреты своих горожан. На его территории открылась выставка ювелирных украшений, которыми владели люди, жившие в Помпеях. Здесь и золото зажиточных древних римлян, и украшения тех, кто принадлежал к низшему и среднему сословиям.

Также среди экспонатов – гребни, заколки, ёмкости для косметики, статуи и орнаменты.

[Грете Стефани, археолог]:

«Эти находки в Помпеях показывают нам, какое внимание там уделялось красоте, элегантности, духАм, уходу за телом, причёской и макияжем. Конечно, среди самых важных находок – ювелирные украшения. Применив все средства по уходу, люди надевали украшения, чтобы показать свой статус».

Среди экспонатов – знаменитый золотой браслет весом 610 граммов. Его застёжка выполнена в виде двух голов змеи с драгоценными камнями вместо глаз.

Это украшение было найдено в 70-х годах прошлого века на запястье одной из жертв извержения в роскошной вилле.

Также золотые украшения нашли на теле женщины, которая, как предполагается, была содержанкой знатного жителя города.

[Грете Стефани, археолог]:

«Надпись на одном из этих браслетов гласит: «От господина своей служанке». Археологи долго обсуждали значение этой фразы. Этот браслет действительно мог подарить господин своей служанке. А, возможно, это игривое определение любовной связи между мужчиной и женщиной».

На выставке также показаны украшения, которыми пользовались за несколько столетий до гибели города. Они сохранились в частности потому, что в то время женщин хоронили вместе с их косметикой и ювелирными изделиями.

При этом в I веке нашей эры, как говорят археологи, женщины стали носить намного больше украшений, а также активней стали пользоваться косметикой и духами.

Также, согласно многим историческим записям, бедствие в Помпеях было своего рода небесной карой за падение моральных норм местных жителей.

Выставка продлится до 31 января.

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