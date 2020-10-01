В Москве проходит выставка о древних москвичах

Как жили древние москвичи, расскажет новая выставка Музея археологии Москвы. По сохранившимся артефактам здесь представляют научный взгляд на историю.

В Каменном веке сюда приходят первые люди. Современные расы только формируются. Это представители негроидной, монголоидной и европеоидной рас. Охотники, мигрирующие вслед за стадами мамонтов и шерстистых носорогов.

20 тысяч лет назад – Ледниковый период. На территории Москвы – тундра. В ходу каменные орудия из кремня – минерала, который собирали у берегов реки.

[Галина Новикова, куратор выставки]:

«Люди стали приходить сюда тогда, когда ледник чуть-чуть отступил и стало чуть теплее. У нас была длинная-длинная зима с сентября по май и короткое лето. Средняя температура – -5-10 градусов по году, а летом как у нас сейчас на крайнем севере: с одной стороны холодно, как в тундре, с другой стороны растительность, как в степи. Высокая трава и низкие деревья – вот всё, что было здесь в это время».

В неолит, около 7 тысяч лет назад, современная Московская область была тропиками. Появилось много рыбы и дичи, а значит – больше свободного времени. Местные жители впервые изобретают глиняную посуду – остродонную. За неимением столов её закапывали в землю.

[Галина Новикова, куратор выставки]:

«Вся посуда от дна до верха была покрыта ямочными вдавлениями. Наносили их с помощью окаменевших моллюсков, белемнитов, которые находят в земле, и стенка становится легче, он быстрее нагревается. То есть перед нами предшественник тефлоновой посуды».

Железный век – времена Древней Греции, Древнего Рима, эпохи Великого переселения народов. Московскую область заселяют финно-угорские народы: предки современных финнов, эстонцев и жителей Среднего Поволжья – чувашей и мордвы.

Наконец, здесь стали заниматься земледелием и скотоводством. Люди делают разнообразные орудия труда из костей, украшенные фигурками крупного рогатого скота

Любимые женские украшения – «шумящие подвески». Вылитые из бронзы, украшали головной убор и отгоняли злых духов.

[Галина Новикова, куратор выставки]:

«У народов Среднего Поволжья есть поговорка: «Женщину сначала должно быть слышно, а потом видно», то есть она идёт и звенит по дороге. На ней болтаются такие подвески, бубенчики. Они не содержат в себе язычков, это не колокольчики, они именно шелестят, звенят».

Выставка открыта до июня следующего года.

Короткая ссылка на эту страницу: