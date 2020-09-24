Бижутерия из отходов: москвичка делает украшения из пластика

Эти украшения словно выточены из мрамора, но на самом деле отлиты из пластиковых отходов. Необычную бижутерию..

Эти украшения словно выточены из мрамора, но на самом деле отлиты из пластиковых отходов. Необычную бижутерию создаёт москвичка Полина.

Девушка по профессии – дизайнер. Уже пять лет делает украшения для музеев, но пандемия принесла временные трудности. Полина решила запустить новый проект.

[Полина Черповицкая, дизайнер]:

«Эта история скорее даже не про то, что мы пытаемся переработать на свои украшения весь пластик, потому что на них, конечно, очень мало уходит пластика. Это скорее история о том, что, если человек такие украшения покупает, он в принципе задумывается и не будет просто выбрасывать мусор в мусорку, он не будет брать лишнюю бутылку в магазине».

Процесс производства простой. Пластиковые отходы измельчают, потом прессуют в листы. Затем начинается формовка.

[Полина Черповицкая, дизайнер]:

«Самое большое преимущество нашего производства в том, что после того, как мы вырезали наши украшения – вот здесь можно увидеть формы – то мы этот пластик возвращаем обратно на это производство. Ломаем на куски, кидаем в шредер, получаем опять пластик».

Для переработки используют нетоксичный АБС-пластик, который применяют в студиях 3D-печати. За месяц в каждой из них может накапливаться до 100 килограммов отходов.

[Дмитрий Фетисов, директор студии 3D-печати]:

«Это отходы, из которых можно максимум делать тротуарную плитку или что-то простое, как из покрышек резиновых – цветная крошка для детских площадок, не больше того. А что из них можно сделать что-то крутое, интересное и то, что людям понравится, что будут использовать, что-то ценное – это для нас было удивлением».

В переработку также идут пластиковые бутылки и крышки. В итоге из отходов получаются оригинальные серьги, кулоны и броши. Продаётся бижутерия через Интернет и в некоторых московских магазинах. Покупателей нашли уже сотни изделий. Пять процентов от выручки идёт на благотворительный проект по раздельному сбору мусора.

Возможно, Полина со временем расширит производство и будет создавать из пластиковых отходов дизайнерские вещи для интерьера помещений. Она также надеется, что такими изделиями заинтересуются музеи.

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