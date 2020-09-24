Бижутерия из отходов: москвичка делает украшения из пластика
Эти украшения словно выточены из мрамора, но на самом деле отлиты из пластиковых отходов. Необычную бижутерию..
Дата загрузки: 2020-09-24
Девушка по профессии – дизайнер. Уже пять лет делает украшения для музеев, но пандемия принесла временные трудности. Полина решила запустить новый проект.
[Полина Черповицкая, дизайнер]:
«Эта история скорее даже не про то, что мы пытаемся переработать на свои украшения весь пластик, потому что на них, конечно, очень мало уходит пластика. Это скорее история о том, что, если человек такие украшения покупает, он в принципе задумывается и не будет просто выбрасывать мусор в мусорку, он не будет брать лишнюю бутылку в магазине».
Процесс производства простой. Пластиковые отходы измельчают, потом прессуют в листы. Затем начинается формовка.
[Полина Черповицкая, дизайнер]:
«Самое большое преимущество нашего производства в том, что после того, как мы вырезали наши украшения – вот здесь можно увидеть формы – то мы этот пластик возвращаем обратно на это производство. Ломаем на куски, кидаем в шредер, получаем опять пластик».
Для переработки используют нетоксичный АБС-пластик, который применяют в студиях 3D-печати. За месяц в каждой из них может накапливаться до 100 килограммов отходов.
[Дмитрий Фетисов, директор студии 3D-печати]:
«Это отходы, из которых можно максимум делать тротуарную плитку или что-то простое, как из покрышек резиновых – цветная крошка для детских площадок, не больше того. А что из них можно сделать что-то крутое, интересное и то, что людям понравится, что будут использовать, что-то ценное – это для нас было удивлением».
В переработку также идут пластиковые бутылки и крышки. В итоге из отходов получаются оригинальные серьги, кулоны и броши. Продаётся бижутерия через Интернет и в некоторых московских магазинах. Покупателей нашли уже сотни изделий. Пять процентов от выручки идёт на благотворительный проект по раздельному сбору мусора.
Возможно, Полина со временем расширит производство и будет создавать из пластиковых отходов дизайнерские вещи для интерьера помещений. Она также надеется, что такими изделиями заинтересуются музеи.
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