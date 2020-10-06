Бельгийка создаёт посуду и украшения из пластикового мусора

На первый взгляд кажется, что все экспонаты этой выставки расписаны вручную. На самом деле они сделаны..

На первый взгляд кажется, что все экспонаты этой выставки расписаны вручную. На самом деле они сделаны из разноцветного пластика. Вторую жизнь крышкам от бутылок даёт бельгийка Матильда Руленс. Говорит, что её цель не просто представить своё творчество, а изменить отношение людей к пластику.

[Матильда Руленс, основательница фабрики по переработке]:

«Пластик – прочный и невероятно долговечный материал. Мы не должны забывать, что он сделан из бензина. Он загрязняет окружающую среду и не предназначен для того, чтобы его использовали один раз, а потом выбрасывали, нет. Он предназначен для повторного использования или переработки».

Два года назад Матильда вместе с отцом основала небольшое производство по переработке пластмассы. Стимулом стала поездка по Азии: там она увидела горы мусора на пляжах.

[Матильда Руленс, основательница фабрики по переработке]:

«Это меня просто шокировало. Мне было так противно, что я начала читать об экологии, переработке, о концепции без отходов, что мне показалось очень интересным».

Сначала крышки Матильде передавал только магазин органических продуктов. Позже приносить пластик начали и соседи. Каждую неделю на этом предприятии перерабатывают от 15 до 20 килограммов крышек. Их превращают в подставки для мыла, корзины для фруктов или разделочные доски.

Матильда занимается процессом переработки, а конкретные изделия создаёт её отец-скульптор.

[Пьер Руленс, отец Матильды]:

«Мы постоянно обсуждаем с Матильдой нашу работу. И она интересуется моим мнением. Мы размышляем и находим решения».

Готовые изделия продают в выставочном зале, через Интернет, а также в нескольких экомагазинах Бельгии.

Серьги обойдутся примерно в 20 евро, настенное панно – в 150 евро, а светильник – в 200.

[покупательница]:

«Мне очень понравилась идея переработки, повторного использования материалов. Она соответствует духу нашего времени».

Интересно, что на самой фабрике техника тоже из переработанных материалов. Её собрали из отдельных выброшенных деталей.

Короткая ссылка на эту страницу: