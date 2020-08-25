В Израиле волонтёры-археологи нашли клад древних золотых монет

В Израиле молодые волонтёры, помогающие археологам, нашли клад золотых монет. Они были спрятаны в глиняном сосуде..

[Оз Коэн, волонтёр]:

«Мы копали вдоль площади, и, когда я снял слой почвы, увидел какие-то пластинки. Я хотел очистить их и понял, что это, возможно, монеты. Сначала я нашёл штуки три, а потом поднял их и увидел ещё больше».

В Израиле молодые волонтёры, помогающие археологам, нашли клад золотых монет. Они были спрятаны в глиняном сосуде 1100 лет назад.

Всего в сосуде оказалось 450 монет из чистого золота. Они выпущены в период Аббасидского халифата в IX веке.

Клад был спрятан на территории древних мастерских. По словам археологов, владелец монет закрепил сосуд так, чтобы тот не двигался. Они считают, что человек собирался вернуться за имуществом, но что-то ему помешало. Кому принадлежали монеты, установить нельзя. Но сама находка очень важна для археологов.

[Галит Тал, археолог]:

«Уникальность золотого клада в том, что он рассказывает нам о международной торговле того времени в области, которая находилась на подъёме и процветала. В европейской торговле того периода золото, наоборот, стали использовать меньше».

В сосуде находились монеты разного номинала. По словам экспертов, в те времена они представляли собой значительную сумму денег. На эти монеты можно было купить роскошный дом в Фустате. Этот город был столицей Египта при Омейядах и Аббасидах.

Открытие волонтёров стало одной из крупнейших находок древних монет в Израиле. Пять лет назад дайверы-любители нашли 2000 золотых монет у берегов древнего города Кесария. Их возраст – 1000 лет.

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