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Мужчина в средневековой одежде убивал жителей Квебека мечом

Мужчина в средневековой одежде убивал жителей Квебека мечом

В канадском Квебеке в воскресенье произошло кровавое нападение. Мужчина, одетый в средневековую одежду и вооружённый мечом,..

Дата загрузки: 2020-11-02

В канадском Квебеке в воскресенье произошло кровавое нападение. Мужчина, одетый в средневековую одежду и вооружённый мечом, начал атаковать прохожих. В результате два человека погибли, пятеро были ранены.

Нападение произошло возле парламентского холма в старой части Квебека.

Полиция задержала нападавшего. Им оказался 24-летний житель Монреаля. Правоохранители отмечают, что пока не понимают его мотивов. Криминального прошлого у него нет.

Как сообщил глава полиции Квебека Роберт Пиджен, несколько лет назад мужчина выражал намерение совершить подобное преступление. Эту информацию, по словам Пиджена, получили в «медицинском контексте».

[Роберт Пиджен, глава полиции Квебека]:
«Думаю, нам нужно ещё подтвердить, что нападение было продумано заранее. Человек переоделся и вышел с холодным оружием, чтобы убивать случайных прохожих. Однако я считаю, что он, на самом деле, это спланировал».

Сообщается, что подозреваемый не оказал никакого сопротивления во время ареста.

[Роберт Пиджен, глава полиции Квебека]:
«Факт заключается в том, что он хотел атаковать как можно больше людей. Такой вывод мы сделали на основе его поведения во время задержания. У нас не было никакой информации о его криминальном прошлом до ареста, а также о его намерениях в Квебеке».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования жертвам и их родственникам. Он также поблагодарил экстренные службы за быстрое реагирование.
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