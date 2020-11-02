Мужчина в средневековой одежде убивал жителей Квебека мечом
В канадском Квебеке в воскресенье произошло кровавое нападение. Мужчина, одетый в средневековую одежду и вооружённый мечом,..
Дата загрузки: 2020-11-02
Нападение произошло возле парламентского холма в старой части Квебека.
Полиция задержала нападавшего. Им оказался 24-летний житель Монреаля. Правоохранители отмечают, что пока не понимают его мотивов. Криминального прошлого у него нет.
Как сообщил глава полиции Квебека Роберт Пиджен, несколько лет назад мужчина выражал намерение совершить подобное преступление. Эту информацию, по словам Пиджена, получили в «медицинском контексте».
[Роберт Пиджен, глава полиции Квебека]:
«Думаю, нам нужно ещё подтвердить, что нападение было продумано заранее. Человек переоделся и вышел с холодным оружием, чтобы убивать случайных прохожих. Однако я считаю, что он, на самом деле, это спланировал».
Сообщается, что подозреваемый не оказал никакого сопротивления во время ареста.
[Роберт Пиджен, глава полиции Квебека]:
«Факт заключается в том, что он хотел атаковать как можно больше людей. Такой вывод мы сделали на основе его поведения во время задержания. У нас не было никакой информации о его криминальном прошлом до ареста, а также о его намерениях в Квебеке».
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования жертвам и их родственникам. Он также поблагодарил экстренные службы за быстрое реагирование.
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