COVID-19 больно ударил по итальянской индустрии производства моцареллы

Эти сочные шарики моцареллы представляют многомиллионную индустрию Италии. Знаменитый на весь мир мягкий сыр используют во..

Эти сочные шарики моцареллы представляют многомиллионную индустрию Италии. Знаменитый на весь мир мягкий сыр используют во многих национальных блюдах: от закуски капрезе до пиццы.

Однако карантинные меры во время пандемии COVID-19 больно ударили по этой отрасли. Передвижение ограничили в марте. Итальянцы не могли выходить из дома без крайней необходимости. Только – выгулять собаку и сходить за лекарствами или продуктами. Ослаблять меры начали лишь в мае.

[Джузеппе Мизелли, глава ассоциации фермеров Coldiretti]:

«Производство коровьего молока и моцареллы в последние месяцы очень пострадало из-за пандемии. Были закрыты магазины по продаже моцареллы. Из-за этого доходы многих производителей сыра упали до нуля».

Кроме того, из-за закрытых границ страна лишилась туристов. А они также приносили немалый доход сырной отрасли.

[Алессандро Гарофало, представитель консорциума Campania Mozzarella]:

«Конечно бизнес пострадал от падения продаж. Какие-то компании – больше, какие-то – меньше. Особенно те, которые владели отелями, ресторанами и предоставляли услуги кейтеринга».

Ситуацию немного спасло лишь то, что Министерство сельского хозяйства Италии разрешило фермерам замораживать излишек коровьего молока, чтобы использовать его позже. В противном случае молоко пришлось бы просто выливать. В настоящее время стоимость замороженных запасов достигает 35 миллионов евро.

Страна постепенно выходит из карантина. Есть надежда, что индустрия производства моцареллы сможет восполнить потери хотя бы частично.

Короткая ссылка на эту страницу: