Пандемия больно ударила по индустрии голубого тунца в Японии

Японская индустрия продажи голубого тунца переживает непростые времена из-за пандемии коронавируса. Тоёсу – крупнейший в мире рынок по продаже этой рыбы. Он находится в Токио. Представители ресторанов приходят сюда делать заказы.

Работник рынка Кимио Амано говорит, что в апреле-мае из-за карантинных мер его продажи упали на 90%. Сейчас они постепенно восстанавливаются, но по-прежнему на 30-40% ниже, чем было до пандемии.

[Кимио Амано, продавец тунца]:

«Также в суши-барах было много иностранных посетителей, например, в центральном токийском районе Гиндза. Но теперь их нет, и мои продажи тоже падают».

Из-за карантинных мер в стране стали проводить меньше банкетов и больших мероприятий. А на них часто потребляют до 40 килограммов тунца за раз.

Это намного больше, чем заказы ресторанов, которые обычно покупают по 5-10 килограммов.

Между тем, суши-бары вынуждены придумывать креативные способы, чтобы остаться на плаву. Так, владелец одного из таких заведений теперь предлагает покупателям доставку тунца на дом.

[Ясуюки Симахара, владелец суши-бара]:

«Нам нужны покупатели тунца. В противном случае мой бизнес, продажа тунца в Тоёсу и рыбаки, добывающие тунца, не выживут. В обществе из-за коронавируса ситуация очень сложная. И для меня сейчас самое важное – приложить усилия, чтобы люди продолжали есть тунца».

Прохожие в Токио отмечают, что стараются посещать рестораны как можно реже.

[Киёси Кобаяси, житель Токио]:

«Из-за коронавируса я стараюсь поменьше ходить по ресторанам. Я проявляю осторожность. К сожалению, я не просто ем меньше тунца, я в целом реже выхожу». [Юсукэ Наомото, житель Токио]:

«Мы меньше ходим в суши-бары и рестораны. И это неизбежно. Так что теперь я ем тунца реже».

Японию давно критикуют за чрезмерный вылов голубого тунца. Учёные говорят, что в океанах этой рыбы осталось только 4% от численности, которая была до начала коммерческого промысла в середине XX столетия.

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