Вакцина от Pfizer и BioNTech показала эффективность на уровне 90%

Экспериментальная вакцина от COVID-19, которую разрабатывают американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, показала эффективность на уровне выше 90%. Это обнадеживающие новости для стран мира, которые пытаются справиться со второй волной пандемии и победить вирус, убивший уже более миллиона жителей планеты.

Как говорят компании-разработчики, пока никаких серьёзных угроз здоровью при использовании вакцины не обнаружено. Препарат находится в третьей фазе клинических испытаний. Если всё будет без изменений, то уже в декабре препарат может официально поступить в продажу в США.

В таком случае компании обещают до конца года произвести около 50 миллионов доз, а в 2021 году – примерно миллиард 300 миллионов доз.

[Альберт Бурла, глава Pfizer]:

«Мы осознаём, что спрос будет намного больше наших производственных возможностей. И сейчас мы ищем способы увеличить производительность. Сегодня ежедневно в США (от вируса) погибает 1000 человек, да? Так что времени терять нельзя».

Эксперты выражают сдержанный оптимизм.

[Уильям Шнаффнер, эксперт по инфекционным заболеваниям]:

«Первой реакцией, конечно, была мысль, что это свет в конце тоннеля. Это довольно хорошие новости, которые заставляют нас улыбнуться. Однако вакцина пока в стадии разработки. Мы пока не знаем, как её воспримут пожилые. Не изучена также реакция беременных и детей. Но это первые шаги в долгом путешествии».

При этом страны мира уже начали заключать соглашения на поставки препарата. Так, президент Чили объявил, что вакцинация в стране начнётся уже в начале следующего года. У Pfizer и BioNTech Чили купит 10 миллионов доз.

Между тем, Министерство здравоохранения России объявило, что российская вакцина «Спутник V» также показала эффективность на уровне более 90%. Однако данные получены не в результате испытаний, а скорее в ходе вакцинации населения. Масштабные испытания препарата, которые называют третьей фазой, ещё не завершены. В настоящее время вакцину испытывают на 40 тысячах добровольцев в Москве.

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