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40 тысяч человек будут участвовать в испытаниях второй российской вакцины от COVID-19

40 тысяч человек будут участвовать в испытаниях второй российской вакцины от COVID-19

В России зарегистрировали вторую вакцину от нового коронавируса. Она называется «ЭпиВакКорона». Препарат разработал государственный научный центр..

Дата загрузки: 2020-10-15

В России зарегистрировали вторую вакцину от нового коронавируса. Она называется «ЭпиВакКорона». Препарат разработал государственный научный центр «Вектор». Первый и второй этапы клинических испытаний прошли с июля по сентябрь. В них участвовали 100 добровольцев.

[Татьяна Голикова, зампредседателя правительства РФ]:
«Первые партии вакцины в объёме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время, и «Вектор» приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тысяч добровольцев. При этом «Вектор» планирует провести клиническое исследование среди 150 лиц старше 60 лет».

Вакцину обещают ввести в оборот с января будущего года. «ЭпиВакКорона» – это вторая российская вакцина, зарегистрированная без крупномасштабных клинических испытаний. Такой подход неоднократно критиковали учёные разных стран.

Первую вакцину от COVID-19 создал научный центр имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Сейчас препарат проходит пострегистрационное масштабное испытание на 13 тысячах добровольцев в Москве и в некоторых других городах.

В стадии испытания находится ещё одна вакцина. Её разработал научный центр имени Чумакова. 6 октября прививку сделали 15-ти добровольцам. Побочных симптомов и осложнений у них нет. 19 октября вакцину введут ещё нескольким сотням человек.

[Татьяна Голикова, зампредседателя правительства РФ]:
«Она инактивированная, и сейчас получено разрешение на клинические исследования первой и второй фазы, которые производятся на медицинских базах в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Кирове».

Между тем в России, как и во многих других странах Европы, растёт число суточных заболевших. По данным на 14 октября, было выявлено более 14 тысяч новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель с начала эпидемии.

Общее число заражённых превысило один миллион 300 тысяч, более миллиона выздоровели, 23 тысячи человек скончались.
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