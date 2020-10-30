Вторая волна COVID-19: ЕС обещает финансировать транспортировку пациентов

Европейский союз будет финансировать транспортировку пациентов в разные страны блока. Так он хочет помочь больницам избежать..

Европейский союз будет финансировать транспортировку пациентов в разные страны блока. Так он хочет помочь больницам избежать коллапса из-за слишком большого наплыва заболевших COVID-19 на фоне второй волны пандемии.

В целом на трансфер выделят 220 миллионов евро. Решение приняли во время видеоконференции европейских лидеров, которые собрались, чтобы обсудить кризис.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Число случаев COVID-19 растёт. Число госпитализаций растёт, число смертей тоже растёт, но к счастью не так быстро, поскольку сегодня мы уже понимаем, как лечить пациентов с коронавирусом и как действовать в случае болезни. Однако, если не начать действовать немедленно, распространение вируса парализует наши системы здравоохранения».

Число заболевших в Европе уже превысило 10 миллионов человек. Это снова сделало регион эпицентром пандемии. На конференции лидеры договорились лучше координировать усилия в противостоянии коронавирусу. Так, страны хотят избежать хаоса, который воцарился в первые месяцы эпидемии. Тогда правительства конкурировали друг с другом в приобретении необходимого медицинского оборудования.

Участники встречи также обсудили принцип распределения будущих вакцин от COVID-19.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Страны-члены ЕС получат вакцину одновременно и на одинаковых условиях, которые будут основаны на численности их населения. И страны-члены это уже утвердили. Мы уже достигли согласия в этом вопросе».

При этом некоторые страны ставят своей задачей вакцинировать всё население. Однако, как считает Еврокомиссия, получить 450 миллионов доз для всех жителей ЕС удастся не ранее 2022 года.

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