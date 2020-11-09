Заболевших COVID-19 в мире уже больше 50 млн

В мире продолжается новая волна пандемии COVID-19. В целом заболевших уже более 50 миллионов. И их..

В мире продолжается новая волна пандемии COVID-19. В целом заболевших уже более 50 миллионов. И их число быстро растёт на фоне новых вспышек в США и Европе. При этом четверть всех инфицированных выявили за последние 30 дней.

После значительного спада летом ситуация начала усугубляться в холодный период. А в октябре начали регистрировать новые антирекорды. Так, в США впервые в сутки выявили более 100 тысяч заболевших.

Бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Скотт Готтлиб призвал людей быть особенно осторожными и помнить об угрозе на фоне приближающегося Дня благодарения. В частности, он напомнил, что нужно носить маски и соблюдать необходимую дистанцию.

В США зафиксировано более 10 миллионов случаев COVID-19. По этому показателю страна занимает первое место в мире.

Между тем, в Европе уже выявили более 12 миллионов заболевших. Это самый пострадавший от пандемии регион. Ранее таким считали Латинскую Америку. В европейских странах также зафиксировали четверть всех смертей от коронавируса в мире.

На фоне этого Германия, Франция и Великобритания и ряд других стран объявили, что вводят повторные ограничительные меры.

Между тем, в России число случаев уже превысило миллион 770 тысяч человек. Страна на пятом месте в мире по этому показателю. Умерших более 30 тысяч.

В целом в мире от вируса уже умерло более миллиона 200 тысяч человек.

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