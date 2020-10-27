Берегись, Испания: Хорватия стремится выйти в лидеры по производству оливкового масла

Хорватский полуостров Истрия в Адриатическом море стремится выйти на первое место в мире по производству оливкового..

Хорватский полуостров Истрия в Адриатическом море стремится выйти на первое место в мире по производству оливкового масла. И все шансы у него есть. В 2020 году Flos Olei – международный гид по этой продукции в мире – снова назвал его лучшим в мире регионом для производства оливкового масла первого отжима. Такого титула он удостаивается уже шестой год подряд.

[Денис Ивосевич, глава Туристического управления Истрии]:

«У нас более 70 видов масла, и мы постоянно побеждаем. Нас включают в список из 500 лучших производителей оливковых масел мира. С 2005 года в специализированном путеводителе мы занимаем первые места, по меньшей мере, в одной категории ежегодно».

В целом в путеводитель включено не менее 70 небольших предприятий по производству оливкового масла Истрии.

Эксперты говорят, что качество здешнего масла обусловлено тем, что на полуострове нет массового производства.

[Мануэль Грубич, владелец фабрики по производству масла]:

«Нам повезло с местоположением и рельефом. У нас большое разнообразие видов и нет массового производства. Мы производим в небольших количествах. Например, оливковые плантации принадлежат семейным компаниям. Урожай мы собираем вручную и сразу перерабатываем оливки».

Мирослав Пилсо по профессии юрист. Однако 20 лет назад он решил создать оливковую плантацию. Его компания в год производит около 2000 литров высококачественного оливкового масла. Продают его примерно по 94 доллара за литр.

Пилсо говорит, что признание международного путеводителя помогает местному туризму.

[Мирослав Пилсо, производитель оливкового масла]:

«Не у каждой страны это есть. Везде есть клубы и море и так далее. Но не у всех стран есть такое оливковое масло и оливки. И это влияет на туризм. Мы видим, что люди считают Истрию туристическим направлением. И это также место самого лучшего оливкового масла».

В прошлом году Хорватия произвела 3500 тонн оливкового масла. Однако эти объёмы пока не могут сравниться с производством в Испании, которое считается самым крупным в мире. Там ежегодно делают более 1,3 миллиона тонн масла.

На Испанию приходится более половины всего оливкового масла, произведённого в ЕС. За ней следуют Италия, Греция и Португалия.

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