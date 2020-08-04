В Чили служебных собак учат обнаруживать у людей коронавирус

Эти лабрадоры-ретриверы служат в полиции Сантьяго. Их учат выявлять у людей коронавирус на ранней стадии. Программу..

Эти лабрадоры-ретриверы служат в полиции Сантьяго. Их учат выявлять у людей коронавирус на ранней стадии. Программу запустили, когда аналогичные испытания в Великобритании дали обнадёживающие результаты.

По словам директора полицейской кинологической школы, у собаки есть более трёх миллионов обонятельных рецепторов. Это в 50 раз больше, чем у человека.

[Кристиан Асеведо Янес, директор кинологической школы]:

«Собаки могут чувствовать некоторые виды рака, болезнь Паркинсона и другие заболевания. Поэтому мы полагаем, что собаки способны выявлять людей с COVID с точностью более 95%».

Для эксперимента отобрали четырёх собак. У кинологической школы накоплен почти полувековой опыт в дрессировке служебных животных. Здесь четвероногих помощников обучают искать наркотики, взрывчатку и выслеживать преступников.

Если программа будет успешной, то собаки помогут сдерживать распространение коронавируса в Чили.

[Кристиан Асеведо Янес, директор кинологической школы]:

«Собаки будут находиться в людных местах, таких как школы, автобусные вокзалы и аэропорты. Тогда мы сможем обнаруживать людей, у которых ранняя стадия заболевания. Мы будем изолировать их и отправлять на тестирование, предупреждая массовое заражение».

Собаки не чувствуют сам коронавирус, но могут по запаху определить химическое изменение в слюне или поту человека. Подобный эксперимент недавно запустили в Германии. Там собак разных пород обучают военные.

Собаки способны выявлять малярию, рак некоторых органов, изменение уровня сахара в крови диабетиков и ещё несколько болезней. Они также чувствуют страх и беспокойство человека.

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