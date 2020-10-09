Австралийка рассказала, почему более 20 лет убирается на местах преступлений

Обычный набор для уборки помещений. Но у команды, которая грузит его в машину, – печальная работа...

Обычный набор для уборки помещений. Но у команды, которая грузит его в машину, – печальная работа. Эти люди приводят в порядок места, где произошли насильственные преступления.

Австралийка Кристин Каммингс занимается такой работой 24 года. Говорит, что делает это в память о погибших и, чтобы защитить их родных от психологической травмы.

[Кристин Каммингс, уборщица мест преступлений]:

«Им ни к чему видеть последствия, особенно, если произошло серьёзное насильственное преступление. Это ужасно, когда, заходя внутрь, видишь следы трагедии».

Женщину очень часто вызывают на такую работу. Она убирала в нескольких местах, где произошли самые громкие преступления в Южной Австралии. Одно из них – убийство пожилой жительницы Аделаиды Филлис Харрисон. Кристин до сих пор хранит газетные вырезки об этом.

[Кристин Каммингс, уборщица мест преступлений]:

«Это была обычная бабушка. В изголовье кровати, где спали внуки, лежали салфетки. Это был уютный бабушкин дом».

Этой нелёгкой работой Кристин занялась после того, как сама пережила сильное потрясение. В комнате, где она выросла, застрелился её сосед по квартире. Ей пришлось самой убирать помещение.

Справиться с большим психологическим напряжением уборщице помогает благодарность родственников жертв. Люди присылают ей письма и открытки, которые она бережно хранит.

[Кристин Каммингс, уборщица мест преступлений]:

«Я делаю это ради людей, чтобы облегчить их боль».

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