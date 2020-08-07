Отели Италии уходят с онлайн-платформ бронирования

Рим страдает от нехватки туристов, которую вызвала пандемия. И местные отели ищут способы возместить потери. С..

Рим страдает от нехватки туристов, которую вызвала пандемия. И местные отели ищут способы возместить потери. С июля они начали предлагать скидки и бонусы для гостей в рамках новой онлайн-кампании под названием «Я бронирую на веб-сайте отеля».

Правила просты: если резервировать номер напрямую, гости получают более выгодные цены, чем на международных сайтах бронирования, а также более гибкую систему отмены и особые бонусы: от бесплатного вина и ужинов до парковки авто и спа-процедур.

Кампания позволяет избежать комиссии за услуги платформ онлайн-букинга. Иногда экономия достигает 15% за ночь.

В инициативе принимают участие уже 300 отелей Италии, включая каждую пятую гостиницу в Риме. Среди них фешенебельный бутик-отель Palazzo Manfredi.

[Маттео Моретти, главный управляющий отелем]:

«Это очень помогает. Клиенты связываются с нами напрямую и не просто бронируют у нас номера, но и спрашивают о Риме: что разрешается, что – нет, какие музеи открыты».

Здесь гостям предлагают эксклюзивные виды на Колизей, а также бесплатный ужин в ресторане, удостоенном звезды Мишлен.

Роскошные апартаменты отеля Palazzo Scanderbeg находятся за углом от знаменитого фонтана Треви. Здесь часто останавливались американские туристы. Теперь их нет, поэтому сконцентрировались на итальянских гостях. Их привлекают бесплатной парковкой прямо в центре Рима и бутылкой вина.

[Марина Тоти, владелица отеля]:

«В такое сложное время для туризма мы поняли, что это также способ сократить влияние туристических онлайн-агентств, поскольку владельцы отелей и все в отельном бизнесе и так пострадали от COVID, при этом должны были платить комиссию этим онлайн-агентствам».

Туристическое управление Италии прогнозирует, что восстановить продажи в гостиничном секторе удастся только к 2023 году. А к концу 2020-го Италия потеряет 165 миллионов ночей в отелях и недополучит 67 миллиардов евро доходов от туристов.

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