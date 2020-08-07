Редким карликовым кабанам в Индии угрожает африканская чума свиней

Эти карликовые кабаны 70 лет назад считались вымершими в дикой природе. Вид удалось восстановить благодаря программам..

Эти карликовые кабаны 70 лет назад считались вымершими в дикой природе. Вид удалось восстановить благодаря программам разведения в неволе. Сейчас примерно 300 кабанчиков живут в заповедниках на северо-востоке индийского штата Ассам. Однако животные снова оказались под угрозой.

В мае власти Индии объявили о вспышке африканской чумы свиней, и учёные приняли строгие меры предосторожности, чтобы защитить карликовых кабанов.

В национальном парке Намери вокруг центра разведения установили двойное заграждение, запретили посещения и закрыли автомобильную парковку на территории. Сотрудники центра, придя на работу, должны принимать душ. Перед входом к кабанам нужно ополоснуть ноги в дезинфицирующем растворе и надеть чистую обувь.

Лекарств и вакцин от африканской чумы свиней нет. Над их созданием работают учёные нескольких стран, в том числе – сотрудники Института Пирбрайта в Великобритании. Исследователи говорят, что вирус очень быстро распространяется среди животных.

[Линда Диксон, сотрудница Института Пирбрайта]:

«Это очень живучий вирус, поэтому долго сохраняется в заражённом мясе и на других объектах. Он может передаваться свиньями, которые съели заражённое мясо или иную пищу».

Специалисты боятся, что чума может уничтожить всю популяцию карликовых кабанов.

[Линда Диксон, сотрудница Института Пирбрайта]:

«В дикой природе погибнут не все кабаны. Не каждый заразится и умрёт. Но для маленькой популяции существует огромный риск. Думаю, могут умереть почти все».

Тем временем центрам разведения карликовых кабанов сейчас приходится трудно из-за недостатка финансирования. Однако индийские специалисты всё же надеются, что смогут сохранить популяцию редких животных. Карликовые кабаны обитают только в индийском штате Ассам и на юге Бутана.

Короткая ссылка на эту страницу: