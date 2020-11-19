Санта-Клаус переходит в онлайн-режим

В этом году многие дети вряд ли смогут посетить Санта-Клауса из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Однако..

В этом году многие дети вряд ли смогут посетить Санта-Клауса из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Однако одна развлекательная компания в Лондоне придумала способ, как безопасно встретиться с Сантой не выходя из дома.

«Министерство веселья», которое уже 25 лет обучает кандидатов в рождественские дедушки, создало приложение Santa HQ. Оно позволяет встретиться с Сантой онлайн.

[Джеймс Ловелл, основатель «Министерства веселья»]:

«В этом году мы должны принять тот факт, что Рождество будет другим. Вот почему мы создали приложение Santa HQ. Мне кажется, что дети много времени проводят с айпадами и смартфонами, общаясь со своими друзьями. Поговорить с Сантой по монитору – для них это нормально».

Теперь в рождественской школе Сант обучают и техническим навыкам, чтобы они могли беспрепятственно общаться с детьми из разных стран.

[Санта-Клаус]:

«Я впервые использую такой метод. И мне он очень нравится. Думаю, результат будет очень хорошим. Ходят слухи, что Рождество отменили. Но я могу точно сказать, что это не так».

Идея создать такое приложение принадлежит основателю Википедии Джимми Уэйлсу.

[Джимми Уэйлс, основатель Википедии]:

«Знаете, мне тут как-то пришла в голову мысль, что в этом году детям не стоит посещать Санту из-за коронавируса. Год был непростым. Он был непростым для всех. Но нам по-прежнему нужно Рождество. Детям нужно ожидать чего-то приятного. Поэтому я начал думать о том, чтобы сделать виртуального Санту».

Услуга стоит около 40 долларов. Она включает 32 дня разных онлайн-мероприятий, включая, конечно, общение с Санта-Клаусом.

Короткая ссылка на эту страницу: