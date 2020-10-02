Онлайн-формат Фестиваля мариачи открыл для музыкантов новые возможности

[Хавьер Орендайн, организатор Международного фестиваля мариачи]:

«Мы не отменили фестиваль, потому что мир его заслуживает. Это уже традиция, и у нас есть поклонники, которые ждут его каждый год. И мы хотим всем сказать, что в штате Халиско мы продолжаем играть».

Ансамбль мексиканской народной музыки исполняет серенады для медицинских работников в Гвадалахаре. Концерт дают в рамках Международного фестиваля мариачи. В этом году из-за карантинных мер праздник проходит в ином формате и посвящён медикам.

Обычно тысячи музыкантов со всей Мексики едут в штат Халиско, чтобы с размахом участвовать в фестивальных мероприятиях. В такие дни город преображается.

Сегодня же масштабные шествия здесь запрещены, большие скопления людей – тоже. Но точечные концерты идут, и их транслируют по местному телевидению, а также в социальных сетях.

[Хуан Пабло Альвеар, директор академии мариачи]:

«Виртуальная часть фестиваля открыла для нас целый, совсем другой мир. Говоря на языке искусства, мы подняли занавес сцены, которая полностью отличается от той, что мы знали раньше».

Как и многим другим музыкантам, Эдуардо Церне в этом году было непросто найти работу. Онлайн-концерты открыли для него новые возможности.

[Эдуардо Церна, музыкант]:

«Мы уже думали, что никаких фестивалей не будет, так что для нас очень важно участвовать». [Хавьер Орендайн, организатор Международного фестиваля мариачи]:

«Наша цель – охватить больше семей и детей, которые не знают о Международном фестивале мариачи и никогда не были в Гвадалахаре. Сейчас они могут наслаждаться им в комфорте прямо дома».

Жанр мариачи – поистине мексиканская традиция. Некоторые музыканты играют в одном и том же оркестре целыми поколениями на протяжении более ста лет.

[Хавьер Орендайн, организатор Международного фестиваля мариачи]:

«С этими радикальными изменениями из-за ковидного кризиса новым поколениям очень важно знать нашу музыку, её основы, традиции и ценности. И мы смотрим в будущее, намереваясь держаться наших мексиканских, латинских корней. Сейчас самое время заявить: мариачи здесь, и мы живы как никогда».

Фестиваль мариачи проводят в Гвадлахаре последние 27 лет.

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