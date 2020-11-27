Открытие 20 января: горнолыжные курорты Франции ожидают провальной зимы

Французская горнолыжная деревня Межев надеялась в скором времени принять у себя сотни туристов, которые каждый год..

Французская горнолыжная деревня Межев надеялась в скором времени принять у себя сотни туристов, которые каждый год приезжают покататься по склонам горы Монблан. На этой неделе правительство страны объявило о постепенном ослаблении карантинных мер, введённых на фоне второй волны пандемии.

Однако позже президент Эмманюэль Макрон сказал, что горнолыжные курорты, где горячий сезон начинается через несколько недель, должны будут оставаться закрытыми до 20 января.

Теперь жители и владельцы компаний в альпийской деревне ожидают провального сезона.

[Катрин Жульен-Бреше, мэр Межев]:

«Вчера я почувствовала, что перед нашими лицами захлопнули двери. Это настоящая трагедия для экономик деревень и горнолыжных курортов. А в долгосрочной перспективе это скажется на экономике всей Франции».

С 28 ноября во Франции смогут открыться магазины, продающие не критически важные товары. Кроме того, с 15 декабря заработают музеи и театры и кинотеатры.

Что же касается горнолыжных курортов, то их планируют открывать вместе с ресторанами и барами в конце января. Однако эти курорты получают основную прибыль в непродолжительный промежуток времени с середины декабря по март. Это означает, что они не смогут восполнить убытки.

[Давид Ле Скуарнек, директор ресторана]:

«Сложно. Посмотрим, как мы это перенесём. Но конец января – это довольно поздно. И если горные склоны не откроют, то это будет то же самое, как если бы вы приехали на Лазурный берег и вас не пустили на море.». [Пьер Де Монвалье, директор школы катания на сноубордах]:

«Меры поставят нас в убыточное положение. В прошлом году мы не завершили сезон, он завершился за четыре-шесть недель до привычного конца. Теперь мы не сможем работать до 20 января. Для нас это равносильно тому, что мы 10 месяцев будем без работы».

Несмотря на закрытие курортов, гости по-прежнему смогут приезжать на склоны. Однако подъёмники работать на будут, поэтому кататься будет крайне проблематично.

[Мэтью Дешаване, директор подъёмника]:

«Да, это несправедливо, поскольку мы компания общественного транспорта. У нас такие же условия, как в метро и автобусах в городах за исключением того, что у нас всё вентилируется, и, когда люди выходят из кабинок, они оказываются посреди природы».

Эпидемия также больно ударила по компаниям на горнолыжных курортах в Австрии, Италии, Швейцарии и Словении.

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