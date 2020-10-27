Пингвины в тоннеле и лампы-медузы: на Тайване работает отель-аквариум

У этих пингвинов много благодарных зрителей. Они плавают через прозрачные тоннели, в то время как посетители..

У этих пингвинов много благодарных зрителей. Они плавают через прозрачные тоннели, в то время как посетители кафе не могут оторвать глаз от захватывающего зрелища.

Этот тайваньский отель в городе Таоюань оформили в стиле подводного мира. В основном аквариуме можно увидеть акул, медуз и разноцветных рыбок.

[Сандра Юй, представительница отеля-аквариума]:

«Наш отель создан под вдохновением от французского романа «Двадцать тысяч лье под водой». Вот почему здесь есть морские элементы, такие как лампы в виде медуз и раковин. Кроме того, если зайти в номер, то можно увидеть картины, которые напоминают вид из иллюминатора».

И даже лёжа в кровати гости могут ощутить себя в морских глубинах. Помимо картин, рыбок и скатов можно увидеть и по телевизору. Один из каналов специально настроен на прямую трансляцию из основного аквариума отеля.

Впрочем, главным развлечением здесь всё же остаются пингвины. Они заплывают в одни отверстия и выплывают в других, резвятся и играют.

[посетительница]:

«Мы первый раз пришли в это кафе, где пингвины плавают через тоннель. Это так интересно, и мне очень нравится. Редко где можно посидеть с ребёнком и посмотреть на морских обитателей. Очень рекомендую это место. Оно уникальное».

Представители отеля говорят, что такие тоннели помогут больше узнать об этих морских птицах.

[Атена Гу, представительница аквариума]:

«В зоне с пингвинами можно наблюдать за поведением этих животных и на суше, и на воде».

Стоимость ночи в таком отеле варьируется в зависимости от пакета услуг и сезона. В среднем это 170 долларов.

Напомним, ещё в августе правительство Тайваня объявило, что взяло эпидемию коронавируса под контроль. Для этого оно использовало эффективную систему отслеживания и изолирования заболевших. На острове зарегистрировано всего около 550 случаев COVID-19 и семь смертей.

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