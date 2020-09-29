Неделя моды в Париже: минимум показов и переход в онлайн

Для парижской модели Тиффани Фурнье стартовавшая Неделя моды станет самой спокойной в её карьере. Каждый сезон..

[Тиффани Фурнье, модель]:

«Если честно, атмосфера довольно тяжёлая. Всё изменилось. Во время Недели моды я привыкла к многочисленным показам. Но с февраля я ещё ни разу не вышла на подиум».

Для парижской модели Тиффани Фурнье стартовавшая Неделя моды станет самой спокойной в её карьере. Каждый сезон она участвовала примерно в пяти показах. В этом году из-за пандемии всё по-другому.

Визажист Карни Ларше работает в одной из влиятельных продакшн-студий Франции. Она говорит, что ей не хватает хаотичной атмосферы показов.

[Карни Ларше, визажист]:

«На прошлой Неделе моды мы тоже здесь были, и у нас не было и секунды даже на то, чтобы выпить стакан воды. Обычно мы измождены, это безумное время. Вот почему мне непривычно работать медленно».

Неделя моды стартовала 28 сентября. В течение девяти дней десятки брендов покажут свои новые коллекции. Однако только 19 из них устраивают физические показы. Это самые именитые модные дома, включая Chanel и Louis Vuitton.

Остальные же организовывают небольшие презентации или просто транслируют видеоролики.

[Грег Александер, фотограф продакшн-студии]:

«Париж остаётся столицей моды, но теперь вещи представляют по-другому. Прекрасно, когда есть зрители. Они дарят радость и моделям, и остальной команде. Однако, если делать что-то в виртуальном пространстве, то охват намного больше».

В этом году в мероприятиях могут участвовать не более 300 человек. Все должны соблюдать строгие правила, включая маски и социальную дистанцию.

[Александр Маттиусси, дизайнер]:

«Из-за строгих ограничений мы пригласим только 140 человек. Для нас также необычно, что мы представим коллекцию в более уединённой обстановке».

Недели моды проходят в столице Франции четыре раза в год. В январе и июле это Неделя высокой моды и Неделя мужской моды соответственно. А в марте и сентябре проходят Недели женской моды Pret-a-Porter. Обычно эти показы завершают марафон модных мероприятий мира. До этого они проходят в Нью-Йорке, Лондоне и Милане.

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