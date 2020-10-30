Кубинские отели привлекают туристов органической продукцией
Белоснежные пляжи, бассейны и пальмы с одной стороны и грядки с травами, кукурузой и овощами –..
Дата загрузки: 2020-10-30
Белоснежные пляжи, бассейны и пальмы с одной стороны и грядки с травами, кукурузой и овощами – с другой.
На кубинском курорте Варадеро отели начали привлекать посетителей органической продукцией.
Недавно гостиницы снова начали принимать иностранных туристов после семи месяцев перерыва из-за пандемии коронавируса. И теперь гостей встречают свежими продуктами из собственного огорода.
[Амадо Акоста, представитель отеля]:
«Мы используем эти травы, в основном ароматические травы, которые поступают из нашего сада на кухню и в бары. Всё, что здесь выращено – органические продукты».
Собственными грядками уже обзавелось около 30 отелей Варадеро.
Среди выращиваемого на месте также есть редис и стручковая фасоль.
[Юдьель Инфанте, бармен]:
«Нам очень пригодилось выращивание овощей в отеле, поскольку это позволяет нам получать свежие продукты, такие как мята и базилик. Мы можем делать простые коктейли, например, лимонад, из очень свежих продуктов, которые выращивают в отеле».
Посетители уже успели оценить нововведение.
[Хуан Вальдес, посетитель]:
«Они производят в отеле натуральные и полезные для организма вещи. От них хуже не становится. Они свежие, даже лимон очень кислый».
Куба закрывала свои границы в марте. Однако сейчас активно продвигает свои курорты среди туристов, поскольку эта отрасль является ключевым источником твёрдой валюты.
При этом соблюдаются некоторые меры предосторожности. В аэропорту всем делают тесты на коронавирус. В общественных местах также постоянно измеряют температуру и следят, чтобы все были в масках.
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