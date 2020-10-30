Кубинские отели привлекают туристов органической продукцией

Белоснежные пляжи, бассейны и пальмы с одной стороны и грядки с травами, кукурузой и овощами –..

Белоснежные пляжи, бассейны и пальмы с одной стороны и грядки с травами, кукурузой и овощами – с другой.

На кубинском курорте Варадеро отели начали привлекать посетителей органической продукцией.

Недавно гостиницы снова начали принимать иностранных туристов после семи месяцев перерыва из-за пандемии коронавируса. И теперь гостей встречают свежими продуктами из собственного огорода.

[Амадо Акоста, представитель отеля]:

«Мы используем эти травы, в основном ароматические травы, которые поступают из нашего сада на кухню и в бары. Всё, что здесь выращено – органические продукты».

Собственными грядками уже обзавелось около 30 отелей Варадеро.

Среди выращиваемого на месте также есть редис и стручковая фасоль.

[Юдьель Инфанте, бармен]:

«Нам очень пригодилось выращивание овощей в отеле, поскольку это позволяет нам получать свежие продукты, такие как мята и базилик. Мы можем делать простые коктейли, например, лимонад, из очень свежих продуктов, которые выращивают в отеле».

Посетители уже успели оценить нововведение.

[Хуан Вальдес, посетитель]:

«Они производят в отеле натуральные и полезные для организма вещи. От них хуже не становится. Они свежие, даже лимон очень кислый».

Куба закрывала свои границы в марте. Однако сейчас активно продвигает свои курорты среди туристов, поскольку эта отрасль является ключевым источником твёрдой валюты.

При этом соблюдаются некоторые меры предосторожности. В аэропорту всем делают тесты на коронавирус. В общественных местах также постоянно измеряют температуру и следят, чтобы все были в масках.

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