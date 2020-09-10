Авиаперевозчик в Таиланде открыл ресторан в стиле самолёта

Пассажирские кресла авиалайнера и столики из делателей двигателя самолёта. Компания «Тайские авиалинии» переоборудовала кафе в своём..

[гость ресторана]:

«Я под впечатлением с той минуты, как ступил на трап. У входа меня встретили капитан и бортпроводники. Ощущения такие же, как и при посадке на настоящий рейс».

Пассажирские кресла авиалайнера и столики из делателей двигателя самолёта. Компания «Тайские авиалинии» переоборудовала кафе в своём офисе в Бангкоке в шикарный ресторан. Вся обстановка напоминает о дальних перелётах.

Во время пандемии в Таиланде отменили пассажирские рейсы. «Тайские авиалинии» уже объявили о банкротстве. Ресторан с интерьером авиалайнера поможет покрыть часть убытков.

[Ситтхидей Муангсин, командир экипажа]:

«Я очень рад. Бортпроводники любят пассажиров. Мы не летали уже четыре месяца, поэтому нам очень не хватало нашей формы и атмосферы (полёта)».

Ресторан обслуживает 2000 человек в день. Возможно, вскоре такие же заведения появятся и в других офисах компании по всему Таиланду.

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