Домашние питомцы навещают хозяев в больнице

В канадской больнице пациенты могут встретиться с домашними питомцами.

Как показала практика, животные не только поднимают настроение, но и помогают улучшить состояние тяжелобольных.

Программу запустила Донна Дженкинс в больнице «Юравински» в Гамильтоне. Племянник Донны был неизлечимо болен. 25-летний Захари попросил тётю привести его собак в больницу. Молодой человек был очень рад встрече с четвероногими друзьями. «Перед смертью он взял с меня слово, что если кто-то из пациентов «Юравински» захочет увидеть своего питомца, у них будет такая возможность», – рассказала Донна.

Донна Дженкинс сдержала слово и создала организацию Zachary’s Paws For Healing («Исцеляющие лапки Захария»). Это первая и единственная организация в Канаде, которая воплощает программу посещения домашними питомцами своих хозяев. Кроме того, волонтёры организации заботятся о животных пожилых людей, находящихся в больнице.

Есть несколько простых правил для таких визитов: животные должны быть чистыми, здоровыми и отдохнувшими. Им не разрешается контактировать с другими пациентами. Посещение длится около часа.

«Животные любят своих хозяев безусловно. Неважно, как вы выглядите и торчат ли у вас трубки, они любят вас, несмотря ни на что», – сказала Донна Дженкинс.

«Думаю, посещение домашних питомцев – хорошее лекарство для их хозяев», – сказала одна из пациенток.



Донна Дженкинс надеется, что её программа распространиться и на другие больницы.