Пёс два дня защищал раненого подростка от койотов

Подросток Джозеф Филлипс-Гарсиа отдыхал со своими тётей и дядей в горах в канадской провинции Британская Колумбия. С ними был пёс по кличке Сако. Когда они возвращались на автомобиле домой, то попали в аварию. В живых остались только Джозеф и собака.

Джозеф почти не мог двигаться из-за открытого перелома ноги. Он пытался разжечь костёр зажигалкой, и пёс приносил ему ветки. Сако помог Джозефу добраться до ручья, и он смог напиться. Собака не отходила от хозяина ни на шаг, согревая в течение двух дней и трёх ночей.

Ночью к ним близко подходили койоты. «Мы как раз засыпали, когда услышали вой», – рассказал подросток. «Сако встал, как только почуял, что они приближаются, а затем ринулся в темноту. Слышно было, как они дерутся; трещали кусты», – добавил он.

Через 40 часов спасатели обнаружили Джозефа и отвезли в больницу. Подросток считает, что если бы не Сако, то он бы не выжил.

