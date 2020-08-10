После взрыва в Бейруте вспыхнули антиправительственные протесты

У входа в Парламент Ливана в Бейруте горит огонь. Тысячи людей вышли на протесты вслед за..

У входа в Парламент Ливана в Бейруте горит огонь. Тысячи людей вышли на протесты вслед за смертоносным взрывом в порту столицы, который произошёл в прошлый вторник. Полиция применяет против людей дубинки и слезоточивый газ. Демонстранты забрасывают её камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Стычки произошли не только у здания парламента, но и у офисов Министерства строительства и транспорта.

[Абдельрахман, протестующий]:

«Мы хотели здесь убраться, помочь пострадавшим. В первый, второй и третий день мы убирались. А потом решили донести наши голоса. То, что случилось – не удивительно. К этому всё шло много лет. И это недопустимо».

Многие ливанцы говорят, что взрыв, который убил более 150 человек и ранил более 6000, обнажил халатность коррумпированной политической элиты.

По словам премьер-министра и президента страны, трагедию вызвало неправильное хранение более 2500 тонн аммонийной селитры. Взрыв оставил в руинах целые кварталы. 250 тысяч человек лишились крова, также были уничтожены стратегические запасы зерна.

Два министра уже подали в отставку, заявив, что правительство не смогло провести действенные реформы.

Протесты в выходные стали самыми крупными для столицы с октября. В ходе стычек один полицейский погиб. Также, по данным Красного креста, более 170 протестующих пострадали.

[Мона Хаким, протестующая]:

«Я очень разочарована действиями вооружённых сил. Но в некоторой степени меня разочаровали и люди. Мы надеялись, что всё пройдёт мирно. Я понимаю их гнев, я тоже злюсь, но я хотела бы, чтобы пострадавших было меньше».

Многим последствия взрыва напоминают то, каким город был после десятилетия гражданской войны. Теперь Бейрут снова придётся отстраивать. Как ожидается, это займёт несколько лет и потребует миллиардов долларов.

В воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон провёл видеоконференцию международных доноров. На ней страны пообещали выделить Ливану около 300 миллионов долларов помощи.

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