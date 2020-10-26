Зоопарк в Перу приютил осиротевшего очкового медвежонка
Этому очковому медвежонку всего два с половиной месяца. Осиротевшую самку нашли сельские жители региона Пуно на..
Дата загрузки: 2020-10-26
[Джованна Епес, сотрудница зоопарка]:
«Майни не выпустят в дикую природу, поскольку её растят люди. Она останется с нами и будет частью нашей семьи питомцев. Вместе с ней у нас теперь четыре очковых медведя».
В ближайшее время детёныша планируют поселить в вольере с другой маленькой медведицей по кличке Кони. Её спасли от нелегальных торговцев животными.
Очковые медведи занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения. Этих хищников также называют андскими медведями, поскольку они обитают в Южной Америке.
Это самые растительноядные медведи после больших панд. В основном, питаются кореньями, плодами и травами. Предполагают, что очковые медведи также охотятся на копытных.
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