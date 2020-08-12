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Цирк в Мюнхене продаёт львиные экскременты, чтобы поправить дела

Цирк в Мюнхене продаёт львиные экскременты, чтобы поправить дела

Дрессировщики цирка Кроне в Мюнхене нашли способ пополнить пошатнувшийся бюджет и продают экскременты львов и тигров...

Дата загрузки: 2020-08-12

Дрессировщики цирка Кроне в Мюнхене нашли способ пополнить пошатнувшийся бюджет и продают экскременты львов и тигров. В цирке живут 26 хищных кошек, которые давно не выступают из-за карантинных ограничений.

У работников цирка и раньше спрашивали экскременты львов. По словам покупателей, они помогают отпугивать кошек от сада.

[Мартин Лейси, дрессировщик]:
«Ещё мы поняли, что экскременты отпугивают кошек от автомобилей, и те не грызут электрические провода. Владельцы местных гаражей купили наш товар и теперь очень довольны».

Дрессировщики рекламируют новую услугу всевозможными способами.

[Мартин Лейси, дрессировщик]:
«Это забавно, и сейчас, во время пандемии COVID-19, людям нужно поднять настроение. Нам нельзя выступать, поэтому мы решили немного повеселиться».

Львиные экскременты стоят пять евро за баночку. Продано уже 2000 штук. Деньги идут на улучшение условий жизни животных в неволе.
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