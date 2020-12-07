Выставка старых мастеров: Букингемский дворец надеется поправить финансовое положение

В Королевской галерее Букингемского дворца в Лондоне открылась выставка работ так называемых старых мастеров. Посетители могут..

[Десмонд Шейв-Тейлор, исследователь королевских картин]:

«У нас есть целый ряд произведений итальянской живописи с огромным хронологическим диапазоном: от эпохи Возрождения и Тициана до Каналетто. А остальная часть выставки состоит из картин стран Бенилюкса. Это Голландия и Фландрия, Голландская Республика и Испанские Нидерланды. Среди работ – и амбициозные портреты Рубенса, ван Дейка и Рембрандта, и более домашние картины. Они созданы не для дворцов и королей – они домашние и имеют отношение к повседневной жизни».

В Королевской галерее Букингемского дворца в Лондоне открылась выставка работ так называемых старых мастеров. Посетители могут рассмотреть 65 шедевров разных живописцев, которые хранятся в королевской коллекции.

Обычно эти картины висят в залах Букингемского дворца, где устраивают приёмы и принимают высокопоставленных гостей. Посетители, возможно, уже имели шанс их увидеть.

Однако теперь их можно рассмотреть без отвлекающих факторов и на уровне глаз.

[Десмонд Шейв-Тейлор, исследователь королевских картин]:

«Это одна из изюминок – работа Яна Вермеера под названием «Урок музыки». Два человека находятся в музыкальном зале. Сама тема – одна из самых обыденных в мире. Но изображено это просто чудесно. Думаю, благодаря свету и пространству, которые изобразил Вермеер, мы не просто смотрим на картину – мы будто ощущаем, что дышим воздухом в зале».

Королевская галерея, как и многие другие музеи страны, сильно пострадала от коронавируса. Она надеется, что благодаря посетителям сможет поправить финансовое положение.

Выставка будет открыта год. Если она окажется популярной среди лондонцев, то, когда снимут карантинные ограничения, её смогут увидеть и иностранные гости.

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