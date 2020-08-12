Селфи с щёткой: израильская мойщица окон стала звездой соцсетей
Вот такая танцующая в воздухе мойщица окон работает в Тель-Авиве. Ноа снимает себя на видео и..
Дата загрузки: 2020-08-12
[Ноа Толедо, мойщица окон]:
«Люди видят меня за окном и удивляются. Они видят женщину, и это необычно. Меня угощают водой, шоколадом – всем, чего я захочу. Это очень приятно».
Ноа говорит, что ей нравятся высота, вид сверху и ветер, создающий ощущение полёта. Она работает с удовольствием, причём всё делает на совесть.
[Ревиталь Фридман, жительница многоэтажки]:
«Она прекрасна. Когда она моет окно, обязательно помашет мне рукой и улыбнётся. Она единственная спрашивает, довольна ли я и всё ли чисто. Она самая лучшая мойщица и единственная девушка среди них. Она всегда очень милая, совсем не похожа на мойщиков-мужчин».
22-летняя Ноа – бывшая спортсменка по прыжкам с шестом. Она была чемпионкой Израиля.
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