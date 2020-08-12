Россия планирует производить в год по 500 миллионов доз своей новой вакцины

Российское правительство объявило о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Генеральный директор Российского фонда прямых..

[Кирилл Дмитриев, гендиректор Фонда прямых инвестиций]:

«Мы заключаем соглашения, чтобы производить вакцину в пяти странах. Сейчас мы обладаем возможностью сделать 500 миллионов вакцин в год».

Российское правительство объявило о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сказал, что уже поступили предварительные заказы на миллиард доз препарата.

Одной из стран, где хотят производить вакцину, может стать Бразилия. Власти штата Парана уже ведут соответствующие переговоры, несмотря на то, что масштабные клинические испытания ещё не завершены. Однако пока непонятно, получит ли местный исследовательский институт разрешение от центральных властей.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения объявила, что не получила достаточно информации о российской вакцине, чтобы её оценить.

[Джарбас Барбоса, замдиректора регионального отделения ВОЗ]:

«Любой производитель вакцины должен завершить первую, вторую и третью фазы клинических испытаний. Это стандартный мировой протокол. Ни одна вакцина или медикамент не могут производиться, пока не пройдены эти фазы. Потом производитель должен подать заявку на лицензию в регулирующий орган своей страны».

Российская вакцина, которую назвали «Спутник V», прошла две фазы испытаний. Недавно немецкие власти сказали, что без третьей решающей стадии применение препарата станет опасным экспериментом на людях.

В ближайшее время начнутся клинические испытания этой вакцины в ОАЭ, Саудовской Аравии и на Филиппинах. Как ожидается, массовое производство препарата хотят запустить в конце года.

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