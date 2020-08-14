В мексиканском зоопарке у спасённых саванных слонов родились детёныши

В зоопарке-сафари в мексиканском штате Пуэбла недавно появились на свет два саванных слонёнка. Одного назвали Арик...

В зоопарке-сафари в мексиканском штате Пуэбла недавно появились на свет два саванных слонёнка. Одного назвали Арик. Он при рождении весил 108 килограммов. Второй оказался на четыре килограмма тяжелее. Малышу дали имя Зум.

[Фрэнк Камачо, директор зоопарка]:

«У нас живёт 15 слонов. Шестеро из них молодые. Это потомство девяти слонов, которых мы спасли в Намибии, где их собирались усыпить».

Слонов спасли восемь лет назад. Тогда им было от четырёх до девяти лет. Родителей молодых животных убили охотники. Власти Намибии не знали, куда поселить осиротевших слонов, и решили их усыпить.

Мексиканский зоопарк забрал животных, и теперь они участвуют в программе разведения.

Между тем из-за пандемии зоопарк-сафари закрыт для гостей уже почти пять месяцев. Это нанесло большой урон бюджету. Преодолеть трудности помогают накопленные компанией сбережения.

Также зоопарк перенёс на следующий год все поездки и мероприятия. Деньги в первую очередь идут на питание для животных и ветеринарную помощь.

Короткая ссылка на эту страницу: