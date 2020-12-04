В чилийском зоопарке поселились красные панды из Японии

Знакомьтесь: Ичиа и Попо. Так зовут пару новых звёзд в зоопарке чилийской столицы Сантьяго. Это красные..

[Игнасио Идальсоага, управляющий зоопарком]:

«Это отличная новость для всей страны – получить пару красных панд из зоопарка Нифрел в Осаке. Мы очень гордимся, что нам оказали такое доверие. Этот вид в дикой природе находится на грани вымирания. Мы получили пару для воспроизведения. Когда-нибудь мы, возможно, станем частью международного проекта по разведению этого вида, ведь через 30 лет он может исчезнуть».

Знакомьтесь: Ичиа и Попо. Так зовут пару новых звёзд в зоопарке чилийской столицы Сантьяго. Это красные панды. Прибыли сюда из Японии.

Панды приехали ещё в марте, однако публике их представили только сейчас. Зоопарк был закрыт из-за карантинных мер.

Для животных соорудили два специальных вольера с закрытым и открытым пространством. Продумали и температурный режим – такие мишки очень чувствительны к жаре.

[гостья зоопарка]:

«Мне нравится, они такие милые. Мой племянник любит их. Хочу позвать его сюда, потому что он фанат красных панд. Я их и не видела раньше, знала о них только с его слов. Здорово увидеть их вживую». [гостья зоопарка]:

«Чудесно, очень красивые, такой цвет… и классный большой хвост!»

Обе красные панды в самом расцвете сил – им по 6 лет. Теперь чилийцы с нетерпением ждут от них потомства.

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