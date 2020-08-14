Золото и бриллианты: в Израиле делают маску для лица за $ 1,5 млн
Израильские ювелиры создают маску для лица стоимостью полтора миллиона долларов. По их словам, она станет самой..
Дата загрузки: 2020-08-14
Израильские ювелиры создают маску для лица стоимостью полтора миллиона долларов. По их словам, она станет самой дорогой в мире. Средство защиты от COVID-19 заказал клиент из США. Его имя не разглашают.
[Исаак Леви, владелец ювелирной компании]:
«Этого джентльмена мы знаем много лет. Он живёт в США. Это наш старый добрый клиент. Он очень обаятельный, общительный, очень богатый и любит выделяться».
Маску делают из 18-каратного золота. Из него в основном создают такие украшения, которые можно назвать произведениями ювелирного искусства. На инкрустацию изделия уйдёт 3600 чёрных и прозрачных бриллиантов. Маску оснастят респиратором с 99-процентной защитой.
[житель Иерусалима]:
«Думаю, это очень дорогая маска. Вместо такой покупки можно было бы вложиться в создание лекарства от коронавируса. Но всё же это его личные деньги. И кто знает, может быть, я однажды куплю такую же своей девушке».
[жительница Иерусалима]:
«Нет, нет, спасибо. Мне не нужна такая дорогая маска».
Над ювелирным изделием трудятся 25 мастеров. Владелец фирмы рад, что у них появилась работа, в которой все очень нуждались. Он сам доставит маску клиенту. Она будет готова в октябре.
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