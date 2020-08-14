Золото и бриллианты: в Израиле делают маску для лица за $ 1,5 млн

Израильские ювелиры создают маску для лица стоимостью полтора миллиона долларов. По их словам, она станет самой..

Израильские ювелиры создают маску для лица стоимостью полтора миллиона долларов. По их словам, она станет самой дорогой в мире. Средство защиты от COVID-19 заказал клиент из США. Его имя не разглашают.

[Исаак Леви, владелец ювелирной компании]:

«Этого джентльмена мы знаем много лет. Он живёт в США. Это наш старый добрый клиент. Он очень обаятельный, общительный, очень богатый и любит выделяться».

Маску делают из 18-каратного золота. Из него в основном создают такие украшения, которые можно назвать произведениями ювелирного искусства. На инкрустацию изделия уйдёт 3600 чёрных и прозрачных бриллиантов. Маску оснастят респиратором с 99-процентной защитой.

[житель Иерусалима]:

«Думаю, это очень дорогая маска. Вместо такой покупки можно было бы вложиться в создание лекарства от коронавируса. Но всё же это его личные деньги. И кто знает, может быть, я однажды куплю такую же своей девушке». [жительница Иерусалима]:

«Нет, нет, спасибо. Мне не нужна такая дорогая маска».

Над ювелирным изделием трудятся 25 мастеров. Владелец фирмы рад, что у них появилась работа, в которой все очень нуждались. Он сам доставит маску клиенту. Она будет готова в октябре.

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