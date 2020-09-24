70 спасённых и 380 умерших дельфинов: спасательная операция в Тасмании продолжается

У берегов австралийского острова Тасмания продолжается спасательная операция. Несколько дней назад здесь рядом с городком Стран..

У берегов австралийского острова Тасмания продолжается спасательная операция. Несколько дней назад здесь рядом с городком Стран обнаружили сотни чёрных дельфинов-гринд, которые по неизвестным причинам выбросились на мелководье.

Сначала их насчитали 270. Однако потом с вертолёта обнаружили ещё около 200 уже погибших. То есть в целом дельфинов оказалось около 470.

К настоящему времени 70 гринд удалось спасти.

[Ник Дека, Служба парков и дикой природы Тасмании]:

«Мы продолжаем спасательную операцию. Всё ещё есть живые животные, которых можно спасти. На них мы сегодня сосредоточимся. В то же время мы начинаем убирать туши».

Около 380 дельфинов уже погибли. Ещё четырёх собираются усыпить.

[Крис Карлион, биолог]:

«Есть животные, которым мы давали шанс, мы пытались их освободить, но они не поплыли. У них такие обстоятельства. Поэтому продолжать попытки выпустить их в открытые воды бесполезно. Самый гуманный выход – усыпить их».

Эта местность Тасмании очень отдалённая – сюда сложно добраться как по суше, так и по морю. Тем не менее важно очистить прибрежные воды и береговую линию от дельфиньих туш. Они уже мешают местным рыбакам.

[Ник Дека, Служба парков и дикой природы Тасмании]:

«В несколько следующих дней мы постараемся сдержать распространение туш, поскольку они начинают разлагаться. Они надуются и будут плавать, их будет носить ветром и волнами, поэтому, если их не собрать, возникнет опасность для навигации».

Этот инцидент стал для Австралии самым масштабным дельфиньим «суицидом» за всю историю наблюдений. Предыдущий самый крупный был в 1996 году у побережья штата Западная Австралия. Там на мелководье выбросилось 320 гринд. Но чаще всего подобные случаи происходят именно в Тасмании.

Короткая ссылка на эту страницу: