70 спасённых и 380 умерших дельфинов: спасательная операция в Тасмании продолжается
У берегов австралийского острова Тасмания продолжается спасательная операция. Несколько дней назад здесь рядом с городком Стран..
Дата загрузки: 2020-09-24
Сначала их насчитали 270. Однако потом с вертолёта обнаружили ещё около 200 уже погибших. То есть в целом дельфинов оказалось около 470.
К настоящему времени 70 гринд удалось спасти.
[Ник Дека, Служба парков и дикой природы Тасмании]:
«Мы продолжаем спасательную операцию. Всё ещё есть живые животные, которых можно спасти. На них мы сегодня сосредоточимся. В то же время мы начинаем убирать туши».
Около 380 дельфинов уже погибли. Ещё четырёх собираются усыпить.
[Крис Карлион, биолог]:
«Есть животные, которым мы давали шанс, мы пытались их освободить, но они не поплыли. У них такие обстоятельства. Поэтому продолжать попытки выпустить их в открытые воды бесполезно. Самый гуманный выход – усыпить их».
Эта местность Тасмании очень отдалённая – сюда сложно добраться как по суше, так и по морю. Тем не менее важно очистить прибрежные воды и береговую линию от дельфиньих туш. Они уже мешают местным рыбакам.
[Ник Дека, Служба парков и дикой природы Тасмании]:
«В несколько следующих дней мы постараемся сдержать распространение туш, поскольку они начинают разлагаться. Они надуются и будут плавать, их будет носить ветром и волнами, поэтому, если их не собрать, возникнет опасность для навигации».
Этот инцидент стал для Австралии самым масштабным дельфиньим «суицидом» за всю историю наблюдений. Предыдущий самый крупный был в 1996 году у побережья штата Западная Австралия. Там на мелководье выбросилось 320 гринд. Но чаще всего подобные случаи происходят именно в Тасмании.
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