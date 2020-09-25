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В зоопарке Перу приветствуют рождение пингвинов и альпака

В зоопарке Перу приветствуют рождение пингвинов и альпака

Зоопарк Лимы пополнился новыми симпатичными обитателями. Недавно здесь появились на свет два пингвина. [Хьованна Епес, сотрудница..

Дата загрузки: 2020-09-25

Зоопарк Лимы пополнился новыми симпатичными обитателями. Недавно здесь появились на свет два пингвина.

[Хьованна Епес, сотрудница зоопарка]:
«Сейчас им больше месяца, и они выглядят почти как настоящие пингвины, но пока не умеют плавать. Они полностью зависят от родителей».

Птенцы пока не общаются с другими пингвинами и находятся под присмотром родителей.

А в другом вольере можно полюбоваться на детёныша альпака.

[Макс Хименес, смотритель зоопарка]:
«У нас не рождались альпака шесть лет. В первые дни мы помогали новорождённому. На третий день он начал сосать молоко самостоятельно».

Молодой альпака гуляет по вольеру в обществе мамы и папы.

Зоопарк в Лиме называется «Парком легенд». Он открылся 56 лет назад. Здесь живут примерно 90 млекопитающих, более 100 птиц, а также десятки рептилий, рыб и амфибий.
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