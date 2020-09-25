В зоопарке Перу приветствуют рождение пингвинов и альпака

Зоопарк Лимы пополнился новыми симпатичными обитателями. Недавно здесь появились на свет два пингвина. [Хьованна Епес, сотрудница..

[Хьованна Епес, сотрудница зоопарка]:

«Сейчас им больше месяца, и они выглядят почти как настоящие пингвины, но пока не умеют плавать. Они полностью зависят от родителей».

Зоопарк Лимы пополнился новыми симпатичными обитателями. Недавно здесь появились на свет два пингвина.

Птенцы пока не общаются с другими пингвинами и находятся под присмотром родителей.

А в другом вольере можно полюбоваться на детёныша альпака.

[Макс Хименес, смотритель зоопарка]:

«У нас не рождались альпака шесть лет. В первые дни мы помогали новорождённому. На третий день он начал сосать молоко самостоятельно».

Молодой альпака гуляет по вольеру в обществе мамы и папы.

Зоопарк в Лиме называется «Парком легенд». Он открылся 56 лет назад. Здесь живут примерно 90 млекопитающих, более 100 птиц, а также десятки рептилий, рыб и амфибий.

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