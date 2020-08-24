На Австралию неожиданно обрушились снегопады
Кенгуру, прыгающие по снегу, – такие видео заполонили социальные сети австралийцев. На юго-восток страны неожиданно обрушился..
Дата загрузки: 2020-08-24
Несмотря на холод, люди вместе с детьми спешат на улицу, чтобы насладиться зимними забавами.
[Джон Лорд, житель Оберона]:
«Великолепное событие, особенно для детей и тех, у которых нет возможности поехать туда, где бывает снег».
Житель Сиднея Радж специально приехал с семьёй в Оберон.
[Радж Кумар, житель Сиднея]:
«Это здорово. Думаю, здесь лучше, чем на курорте Долина Перишер».
Снег выпал в Новом Южном Уэльсе, Виктории, Тасмании и в Австралийской столичной территории. В некоторых высокогорных районах толщина снежного покрова превышает метр. Холодная погода продержится несколько дней.
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