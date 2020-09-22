Цунами из мусора обрушилось на пляж в Гондурасе

Тропические пляжи Омоа на севере Гондураса превратились в кошмарную помойку. На побережье обрушилось мусорное цунами. Волны..

[Лилиан Ривера, сотрудница Министерства окружающей среды]:

«Этот мусор, приплывший из реки Мотагуа (в Гватемале), стал для нас неожиданностью. И хотя это вызвало проблемы, но не остановило нашу деятельность. Мы очищаем наши пляжи и поддерживаем их в чистоте».

Тропические пляжи Омоа на севере Гондураса превратились в кошмарную помойку. На побережье обрушилось мусорное цунами. Волны прибили к берегу множество пластиковых бутылок.

Река Мотагуа – крупнейшая в Гватемале. Она впадает в Гондурасский залив, который находится в Карибском море и омывает берега обеих стран.

[Рикардо Альварадо, мэр города Омоа]:

«Нельзя позволять другой стране причинять нам вред в разных аспектах. Это вредит морскому побережью и наносит огромный экологический ущерб. Мы также не можем позволить вредить нашей экономике. Пандемия и так поставила нас на колени, а теперь нас добивает мусор».

Власти Гондураса направили официальную жалобу в Гватемалу. Они попросили соседнюю страну немедленно остановить попадание мусора в море.

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