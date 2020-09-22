Цунами из мусора обрушилось на пляж в Гондурасе
Тропические пляжи Омоа на севере Гондураса превратились в кошмарную помойку. На побережье обрушилось мусорное цунами. Волны..
Дата загрузки: 2020-09-22
[Лилиан Ривера, сотрудница Министерства окружающей среды]:
«Этот мусор, приплывший из реки Мотагуа (в Гватемале), стал для нас неожиданностью. И хотя это вызвало проблемы, но не остановило нашу деятельность. Мы очищаем наши пляжи и поддерживаем их в чистоте».
Река Мотагуа – крупнейшая в Гватемале. Она впадает в Гондурасский залив, который находится в Карибском море и омывает берега обеих стран.
[Рикардо Альварадо, мэр города Омоа]:
«Нельзя позволять другой стране причинять нам вред в разных аспектах. Это вредит морскому побережью и наносит огромный экологический ущерб. Мы также не можем позволить вредить нашей экономике. Пандемия и так поставила нас на колени, а теперь нас добивает мусор».
Власти Гондураса направили официальную жалобу в Гватемалу. Они попросили соседнюю страну немедленно остановить попадание мусора в море.
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