Принеся наводнения и оползни в Никарагуа и убив троих человек, ураган «Эта» ослаб до тропического шторма...

Принеся наводнения и оползни в Никарагуа и убив троих человек, ураган «Эта» ослаб до тропического шторма.

Среди погибших – двое каменотёсов, которые оказались погребёнными заживо под оползнем.

[Гильермо Гонсалес, глава нац. управления по стихийным бедствиям]:

«Центральная Америка – это общая система. «Эта» обрушивается ливнями в горах, и часть этой воды резко попадает в наши реки. Нам нужно быть начеку. То есть нужно учитывать все три фактора: очень сильный дождь, насыщение водой почвы и – горы».

«Эта» стал одним из самых мощных штормов в Центральной Америке в этом году. По Никарагуа он ударил в качестве урагана четвёртой категории.

Были эвакуированы тысячи людей. Пострадали жилые дома, дороги и ключевая инфраструктура. Ветер валил деревья и линии электропередачи.

[Виктория Мелендес, жительница Никарагуа]:

«Ждём чиновников. В домах жить невозможно. Хуже всего, что непонятно, что нам делать. Поэтому ждём представителей властей, чтобы они сказали, помогут ли нам. Президент направил помощь народу Никарагуа».

Ураган также прошёлся по соседнему Гондурасу. Обе страны очень бедные.

[Марсела Мунгуя, жительница Гондураса]:

«Власти приехали, пофотографировали и уехали. Не привезли ни еды, ни тёплой одежды для детей».

В то же время власти Никарагуа говорят, что фактический ущерб оказался меньше прогнозируемого.

«Эта» должен также ударить по Белизу и к концу недели вернуться в Карибское море через Кубу. К понедельнику он достигнет американского штата Флорида – всё также в статусе тропического шторма.

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