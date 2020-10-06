Штормы и наводнения: Италия и Мексика пострадали от разгула стихии
Итальянские спасатели продолжают эвакуировать жителей северных регионов на границе с Францией. Шторм «Алекс», обрушившийся на эту..
Дата загрузки: 2020-10-06
Затяжные дожди шли в Пьемонте, Ломбардии и Лигурии. Местами за сутки выпала полугодовая норма осадков. В результате начались наводнение и оползни.
Пострадали тысячи домов, разрушены дороги, мосты и линии электропередачи. Улицы некоторых городов заполнены мусором, грязью и перевёрнутыми автомобилями. Ущерб может исчисляться миллионами евро.
Итальянские экстренные службы провели уже 5000 операций, включая спасательные.
А это Мексика. В субботу побережья штатов Чьяпас, Табаско и Веракрус достиг тропический шторм «Гамма». После сильных дождей начались наводнения. Погибли, по меньшей мере, десять человек. Дома более 600 тысяч жителей пострадали, некоторые были затоплены.
В столице штата Табаско вышла из берегов река Грихальва, но вода поднимается постепенно.
[житель Вильяэрмосы]:
«Поскольку вода прибывает медленно, мы можем вывезти кое-какие вещи. Всё, конечно, не заберёшь. Это невозможно. Мы возьмём матрасы, одежду и посуду».
По данным Национального центра США по слежению за ураганами, «Гамма» – 24-й шторм нынешнего сезона в Атлантике, который получил имя. Достигнув берега он ослабел до тропической депрессии.
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