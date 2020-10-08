Ураган «Дельта» обрушился на полуостров Юкатан, но ущерб меньше ожидаемого

На полуостров Юкатан в Мексике обрушился ураган «Дельта», оставив после себя затопленные улицы, а также поваленные..

На полуостров Юкатан в Мексике обрушился ураган «Дельта», оставив после себя затопленные улицы, а также поваленные деревья и столбы линий электропередачи.

Одна пара американских молодожёнов провела ночь в школе, которая превратилась во временный приют для эвакуированных. Супруги уже откладывали медовый месяц из-за тропического шторма «Гамма», а теперь им помешал ураган.

[туристка из США]:

«Они делают для нас всё возможное в сложившихся обстоятельствах».

Ураган «Дельта», приближаясь к карибскому побережью, достиг четвёртой категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра превышала 170 километров в час. Но за ночь ураган ослаб до второй категории.

При этом и власти, и местные жители отмечают, что ущерб оказался меньше, чем предполагалось. Пострадавших и погибших нет.

[житель Пуэрто-Морелоса]:

«Мы ожидали большего ущерба. Дул очень сильный ветер. Дождь шёл недолго. Думаю, мы легко отделались».

Впрочем, стихия всё равно повредила небольшие дома, автомобили и лодки. Упавшие деревья и сломанные ветки заблокировали некоторые дороги. На устранение последствий урагана направили несколько тысяч военных.

[Хуан Карлос Симон Портильо, капитан]:

«Мы приехали сюда в 10 часов утра. С тех пор мы без остановки расчищаем проспект Кукулькан. Он один из самых важных в штате Кинтана-Роо».

Национальный центр США по слежению за ураганами предупредил о приближении «Дельты» к побережью США в районах штатов Флорида, Алабама, Луизиана и Техас. В Луизиане уже объявлен режим ЧС.

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