Ураган «Дельта» обрушился на полуостров Юкатан, но ущерб меньше ожидаемого
На полуостров Юкатан в Мексике обрушился ураган «Дельта», оставив после себя затопленные улицы, а также поваленные..
Дата загрузки: 2020-10-08
Одна пара американских молодожёнов провела ночь в школе, которая превратилась во временный приют для эвакуированных. Супруги уже откладывали медовый месяц из-за тропического шторма «Гамма», а теперь им помешал ураган.
[туристка из США]:
«Они делают для нас всё возможное в сложившихся обстоятельствах».
Ураган «Дельта», приближаясь к карибскому побережью, достиг четвёртой категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра превышала 170 километров в час. Но за ночь ураган ослаб до второй категории.
При этом и власти, и местные жители отмечают, что ущерб оказался меньше, чем предполагалось. Пострадавших и погибших нет.
[житель Пуэрто-Морелоса]:
«Мы ожидали большего ущерба. Дул очень сильный ветер. Дождь шёл недолго. Думаю, мы легко отделались».
Впрочем, стихия всё равно повредила небольшие дома, автомобили и лодки. Упавшие деревья и сломанные ветки заблокировали некоторые дороги. На устранение последствий урагана направили несколько тысяч военных.
[Хуан Карлос Симон Портильо, капитан]:
«Мы приехали сюда в 10 часов утра. С тех пор мы без остановки расчищаем проспект Кукулькан. Он один из самых важных в штате Кинтана-Роо».
Национальный центр США по слежению за ураганами предупредил о приближении «Дельты» к побережью США в районах штатов Флорида, Алабама, Луизиана и Техас. В Луизиане уже объявлен режим ЧС.
Короткая ссылка на эту страницу: