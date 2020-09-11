Беспрецедентные лесные пожары охватили всё Западное побережье США

Беспрецедентные по масштабам пожары продолжают полыхать на Западном побережье США. Не менее семи человек уже погибло,..

Беспрецедентные по масштабам пожары продолжают полыхать на Западном побережье США. Не менее семи человек уже погибло, тысячи домов сгорели.

В западных штатах зафиксировано около 100 крупных очагов возгорания. Особенно тяжёлая ситуация в Орегоне. Там огонь уничтожил не менее пяти городков на гряде Каскадных гор.

Обычно там прохладно и влажно. Однако после небывалой жары в августе и сентябре образовались благоприятные для пожаров условия.

Ситуацию осложняет сильный ветер скоростью до 80 километров в час. Из-за этого огонь за несколько часов распространяется на десятки километров.

Теперь местные власти больше беспокоятся об эвакуации жителей, чем о сдерживании огня. Тысячи человек уже были вынуждены покинуть дома по всему штату.

[Хулио Брайан Флорес, погорелец]:

«Пока мы находимся на дороге. Мы спим в своих машинах на парковках. Сейчас пытаемся найти место, где можно остановиться. Но пока ничего не нашли».

В соседнем штате Калифорния предписания об эвакуации получили около 64 тысяч человек. Там пожарные пытаются сдержать 28 крупных очагов возгорания.

[Джон Мэйлон, житель долины Бэрроу]:

«Нам позвонили в 11 вечера в понедельник. Предупреждений мы не получали. Просто по телефону сказали, что нам придётся эвакуироваться. Мы сразу начали собирать вещи. Мы взяли напрокат фургон в тот же день. Потом в час ночи выключили свет. А в три ночи пришёл местный полицейский и сказал нам немедленно уезжать».

В центрах эвакуации людям помогают с едой и вещами первой необходимости, а также предоставляют корм для питомцев. Эта пара говорит, что была вынуждена оставить трёх своих кошек дома, поскольку эвакуироваться пришлось очень быстро.

[Джон Мэйлон, житель долины Бэрроу]:

«В новостях прошлым вечером сказали, что люди не смогут вернуться домой, по меньшей мере, неделю. Огонь близко к тому месту, где мы живём. Я уверен, что мы будем среди тех, кому придётся ждать дольше всех. Правда, есть вероятность, что в том месте всё сгорит. Тогда возвращаться будет уже некуда».

Пожары также бушуют в штате Вашингтон. В целом они охватили площадь в 880 тысяч гектаров. Как сообщили власти Калифорнии, для этого штата они стали самыми масштабными за всю историю наблюдений.

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