Беспрецедентные лесные пожары охватили всё Западное побережье США
Беспрецедентные по масштабам пожары продолжают полыхать на Западном побережье США. Не менее семи человек уже погибло,..
Дата загрузки: 2020-09-11
В западных штатах зафиксировано около 100 крупных очагов возгорания. Особенно тяжёлая ситуация в Орегоне. Там огонь уничтожил не менее пяти городков на гряде Каскадных гор.
Обычно там прохладно и влажно. Однако после небывалой жары в августе и сентябре образовались благоприятные для пожаров условия.
Ситуацию осложняет сильный ветер скоростью до 80 километров в час. Из-за этого огонь за несколько часов распространяется на десятки километров.
Теперь местные власти больше беспокоятся об эвакуации жителей, чем о сдерживании огня. Тысячи человек уже были вынуждены покинуть дома по всему штату.
[Хулио Брайан Флорес, погорелец]:
«Пока мы находимся на дороге. Мы спим в своих машинах на парковках. Сейчас пытаемся найти место, где можно остановиться. Но пока ничего не нашли».
В соседнем штате Калифорния предписания об эвакуации получили около 64 тысяч человек. Там пожарные пытаются сдержать 28 крупных очагов возгорания.
[Джон Мэйлон, житель долины Бэрроу]:
«Нам позвонили в 11 вечера в понедельник. Предупреждений мы не получали. Просто по телефону сказали, что нам придётся эвакуироваться. Мы сразу начали собирать вещи. Мы взяли напрокат фургон в тот же день. Потом в час ночи выключили свет. А в три ночи пришёл местный полицейский и сказал нам немедленно уезжать».
В центрах эвакуации людям помогают с едой и вещами первой необходимости, а также предоставляют корм для питомцев. Эта пара говорит, что была вынуждена оставить трёх своих кошек дома, поскольку эвакуироваться пришлось очень быстро.
[Джон Мэйлон, житель долины Бэрроу]:
«В новостях прошлым вечером сказали, что люди не смогут вернуться домой, по меньшей мере, неделю. Огонь близко к тому месту, где мы живём. Я уверен, что мы будем среди тех, кому придётся ждать дольше всех. Правда, есть вероятность, что в том месте всё сгорит. Тогда возвращаться будет уже некуда».
Пожары также бушуют в штате Вашингтон. В целом они охватили площадь в 880 тысяч гектаров. Как сообщили власти Калифорнии, для этого штата они стали самыми масштабными за всю историю наблюдений.
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