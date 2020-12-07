Половина австралийского острова Фрейзер охвачена дымом из-за лесных пожаров

Жителей австралийского острова Фрейзер, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, просят эвакуироваться из-за масштабных лесных пожаров. Предписание уехать издали в нескольких прибрежных городах.

Возгорание началось около семи недель назад в результате незаконного разжигания костра. Дымом охвачена половина острова. Фрейзер находится у северо-восточного побережья Австралии. Он входит в Большой барьерный риф и знаменит своими тропическими лесами на песчаных дюнах и живописными озёрами.

В воскресенье вечером огонь стал немного стихать.Однако службы чрезвычайного реагирования говорят, что в ближайшие дни сдержать его не получится.

[Грег Лич, глава Департамента по делам ЧС Квинсленда]:

«Пожар на острове Фрейзер – это марафон, а не спринт. Согласно прогнозам, дождей не будет. А дождь – это единственное, что может погасить огонь Мы будем продолжать заниматься тушением в ближайшие дни и, возможно, даже недели».

Как говорят местные службы спасения, на борьбу с огнём направили 90 пожарных, 38 машин и 17 летательных аппаратов, включая большой самолёт-цистерну. Ещё один такой самолёт следует на помощь из штата Новый Южный Уэльс.

[Грег Лич, глава Департамента по делам ЧС Квинсленда]:

«Растительность на острове Фрейзер чрезвычайно сухая, поскольку там довольно долгое время не было дождей. То есть растительность очень быстро воспламеняется, а когда ещё и сильный ветер, то он очень быстро распространяется. Если завтра усилится ветер, то пожары также интенсифицируются».

На прошлой неделе в штате Квинсленд было очень жарко, ведь на континенте сейчас лето. В настоящее время пожарные службы штата пытаются сдержать 48 очагов возгорания.

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