Вслед за пожарами на восток Австралии пришли наводнения

Восточное побережье Австралии после пожаров готовится к наводнениям. Пляжи закрыты, а власти призывают жителей региона возводить..

Восточное побережье Австралии после пожаров готовится к наводнениям. Пляжи закрыты, а власти призывают жителей региона возводить вокруг домов дамбы из мешков с песком и не ездить по дорогам.

По словам синоптиков, за несколько часов уже выпало 475 миллиметров осадков, и уровень воды поднимается.

[Кэрлин Йорк, глава Управления по ЧС Нового Южного Уэльса]:

«Не время ездить через эти потопы. Это опасно и создаёт дополнительную нагрузку на спасателей. Мы уже получили 700 звонков о помощи».

Предупреждение об опасности сильного наводнения выпущено для густонаселённых пограничных районов штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд, включая город Брисбен. Ситуация осложняется тем, что недавно Квинсленд открыл границы после нескольких месяцев карантина, и желающих отправиться в соседние штаты с приближением Рождества накопилось немало.

[Кэрлин Йорк, глава Управления по ЧС Нового Южного Уэльса]:

«Следите за тем, что происходит в вашем районе, где можно парковаться и где можно ездить. И слушайте предупреждения по Новому Южному Уэльсу». [Джастин Робинсон, специалист из Метеобюро Австралии]:

«Это динамическая погодная система, и всегда нужно быть готовыми к неожиданностям. Нужно следить за новостями от синоптиков».

Всего неделю назад на острове Фрейзер в Новом Южном Уэльсе людей эвакуировали из-за пожаров. Теперь здесь также выпущено предупреждение о наводнениях.

По словам учёных, в погодных катаклизмах в Австралии виноват природный феномен Ла-Нинья.

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